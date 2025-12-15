Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas sahrani Jovana Terzića, oca generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića.
PREDSEDNIK VUČIĆ NA SAHRANI OCA ZVEZDANA TERZIĆA: Porodica i prijatelji se opraštaju od Jovana Terzića
Predsednik Aleksandar Vučić je izjavio saučešće porodici i položio venac.
Sahrana oca Zvezdana Terzića Foto: Kurir
Sahrani su prisustvovali i selektor fudbalske reprezentacije Veljko Paunović i bivši fudbaler i trener Dejan Stanković.
Otac Zvezdana Terzića je preminuo u subotu, a uzrok smrti su prema pisanju medija zdravstveni problemi.
