Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić je izjavio saučešće porodici i položio venac.

Sahrana oca Zvezdana Terzića Foto: Kurir

Sahrani su prisustvovali i selektor fudbalske reprezentacije Veljko Paunović i bivši fudbaler i trener Dejan Stanković.

Sahrana oca Zvezdana Terzića Izvor: Kurir

Otac Zvezdana Terzića je preminuo u subotu, a uzrok smrti su prema pisanju medija zdravstveni problemi.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ SE SASTAO SA VISOKOM DELEGACIJOM SVETSKE BANKE: U fokusu energetska bezbednost Srbije i planovi za brzi razvoj
Aleksandar Vučić i Čarls Kornije
PolitikaVUČIĆ PRIMIO AKREDITIVE NOVIH AMBASADORA: Predstavnici Libana, Kube, Gane i Bugarske predali predsedniku Srbije pisma
Aleksnadar Vučić
PolitikaMOĆNA PORUKA PREDSEDNIKA! Vučić: "Dok oni mrze, bave se glupostima, ja se bavim životom građana" (VIDEO)
WhatsApp Image 2025-12-12 at 13.45.39.jpeg
PolitikaVUČIĆ I BRNABIĆ POSLALI PREDLOGE Sutra sednica Odbora za ustavna pitanja, razmatraju se kandidati za ustavne sudije
IMG-20251007-WA0161.jpg