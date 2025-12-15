Slušaj vest

Kako je navela, EU treba da uradi neke stvari da pomogne Srbiji i da joj može ponuditi neku vrstu sigurnosne mreže u ovim turbulentnim vremenima. Pritom je rekla da su Crna Gora i Albanija najbliži EU i da veruje da će do kraja njenog mandata 2029. godine EU imati najmanje dve nove članice.

Marta Kos je poručila u intervjuu za "Dojče vele" da u EU ima mesta za Srbiju.

- Pomažemo i sada smo spremni da pomognemo Srbiji u vezi sa problemom energetskog snabdevanja i već smo ponudili pomoć. Videćemo kako će vlast u Srbiji reagovati na to. S druge strane, tačno je da je Srbija nazadovala (na evropskom putu prim. aut.) što smo i videli, naročito u oblasti pravosuđa, medijskih i akademskih sloboda tako da će morati da uradi mnogo više ako zaista želi da postane članica EU. Posebno će morati da odluči na čijoj je strani - kazala je Marta Kos.

"Mislim da je Srbija na evropskoj strani"

Kako je rekla, dolazi sa ovih prostora i "može da razume da Srbija ima specijalne odnose sa Rusijom".

- Ali posmatrati Rusiju kao saveznika danas dok ubija ljude u Ukrajini... Došlo je vreme da Srbija izabere na čijoj je strani - navela je Kos.

Marta Kos Foto: EPA/Andrej Čukić

Na pitanje šta misli na čijoj je strani Srbija, Kos je odgovorila na evropskoj strani

- Još će morati to da dokaže. Mislim da je na evropskoj strani. Ali treba da preduzmemo određene korake kako bismo pomogli Srbiji i izgradili poverenje. Znate, to je upravo ono što građani Srbije traže kada izlaze na ulice. Zapravo, njihovi zahtevi su isti kao i ono što mi tražimo od vlade, odnosno rukovodstva Srbije. Dakle, još mnogo toga treba uraditi. Ali, znate, činjenica da je Srbija zemlja kandidat predstavlja i priliku. Kao prvo, možemo da pomognemo. S druge strane, to je i neka vrsta sigurnosne mreže koju možemo ponuditi toj zemlji u ovim turbulentnim vremenima - poručila je Kos.

"Crna Gora bi mogla da zatvori sva poglavlja do kraja 2026"

Novinarka "Dojče vele" je pitala Kos da joj kaže, kada pogleda u kristalnu kuglu, koje države vidi kao nove članice EU i kada.

- Ne treba mi kristalna kugla, znate, dovoljno je da pogledamo moj "zid proširenja", pa ćete videti rezultate. Na vrlo smo dobrom putu sa Crnom Gorom i Albanijom. Govorim o tehničkom delu pregovora, za koji sam ja odgovorna, jer je drugi deo politički dinamičan u državama članicama. Sa tehničke tačke gledišta, Crna Gora bi mogla da završi, odnosno zatvori sva poglavlja i okonča pregovore do kraja 2026. godine, a Albanija do kraja 2027. Nakon toga biće potrebno još oko godinu do godinu i po dana za proces ratifikacije - objasnila je Kos.

Dodala je da je optimista ili, bolje rečeno, "realistični optimista".

- Mislim da bi Evropska unija čak i tokom mog mandata koji se završava krajem 2029. godine, mogla da dobije najmanje dve nove članice - zaključila je Marta Kos.