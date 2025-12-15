Slušaj vest

Selaković je rekao da se iskreno raduje podizanju optužnog predloga, i istakao je da će to "označiti kraj organizovane kriminalne bande na čelu sa Mladenom Nenadićem".

- Napokon će se videti i ogoliti do kraja ko je rušio i razarao državu. I uveren sam da ovo neće biti suđenje meni i mojim kolegama, već upravo njima. Dakle tim ljudima koji su politički motivisani sa ciljem da vlast u Srbiji menjaju bez izbora, kroz institucionalno nasilje, i po direktnom nalogu koji dolazi iz inostranstva - rekao je Selaković za Informer.

Oni nisu dostojni niti imaju trunku moralnog kredibiliteta da rade posao koji rade.

Foto: Printscreen/Informer

- Dakle, oni ciljaju mene, a gađaju predsednika Vučića. Pokazali su do sada prvo da kod njih ne postoji ono čega su im puna usta - tu ne postoji nikakva samostalnost ili nezavisnost tužilaštva. Od koga? Od onih elemenata koji direktno stvaraju uslove za obojenu revoluciju i protivzakonitu i protivustavnu smenu vlasti. Njihova saradnja sa tajkunskim blokaderskim medijima, koji im služe kao zvučnik, kao megafon. Ja nisam dobio optužni predlog, ali su ga objavili tajkunski mediji - rekao je ministar.

Kazao je da postoji sprega "bande na čijem je čelu Nenadić, tajkunskih medija i opozicije."

- Njima je glavna prepreka predsednik republike Aleksandar Vučić - naglasio je on.

On ističe i da oni lažu svuda i na svakom mestu, i da se sve kod njih zasniva na laži i širenju mržnje.

- Oni to rade organizovano već godinama, i pre 1. novembra 2024. godine. Njihova mašinerija za širenje laži, ta tajkunska priča koju je uspostavio Dragan Šolak, ima to za cilj - da ogadi svakoga ko radi za ovu zemlju, počevši od predsednika države pa i svakog njegovog saradnika - rekao je Selaković.

Ponovio je da TOK nije tužilaštvo, već je organizovana banda.

- Niti su samostalni, niti su nezavisni. To vidite po njihovoj sprezi sa tajkunskim medijima. A to vidite i po ovim fotografijama koje sam doneo. Ovde vidite Nenadića kako sedi sa ovim trulim blokaderom, ovim koji se predstavlja kao rektor BU. Zamislite, ovo se predstavlja kao naslednik Dositeja Obradovića. A onda imate ovu dvojicu, Bojovića i Miloševića, koji su pod istragom i bili su na rukovodećim pozicijama u Infrastrukturi Železnice Srbije - dodao je on.

Pokazao je još fotografija zaposlenih u tužilaštvu koji su učestvovali u blokadama.

Foto: Printscreen/Informer

- Dakle, ti blokaderi su zaseli i u jedan deo tužilačke organizacije, i hoće da je koriste za rušenje vlasti. I to rade tako što karikiraju i izmišljaju afere i priče. U ovome što gone mene i još troje ljudi, nema nijednog dinara, žute banke, korupcije. Imate izmišljenu priču. E ta izmišljena priča će se ogoliti do kraja. I pokazaće ne samo ko je rušio državu, već šta je njihov plan - rekao je ministar.

Selaković dodaje da je Vučić njima glavna prepreka zato što njihovi mentori, koji sede u inostranstvu, ne žele da Srbija uspostavi ozbiljne partnerske odnose ni sa SAD, ni sa NR Kinom, Rusijom...

- Ti centri moći to ne žele. Oni žele Srbiju kojoj nije na čelu čovek poput Vučića. Oni hoće Srbiju koju vodi sluga, čiji je fotorobot recimo Zagorka Dolovac. Koliko je sve ovo farsa govori to da sam ja iskaz dao 4. decembra. Prošlo je 11 dana, a vi posle 11 dana imate optužni predlog!? Žuri im se da te male sitne duše svojim gazdama isporuče rezultat - kazao je on.

Dodaje da je jedan od ciljeva podizanja zbog Generalštaba kvarenje dobrih odnosa nove američke administracije i Srbije.

- 26 godina u centru prestonice stoji ruglo... ruševina. Imate novu administraciju SAD koja želi da izgradi velelepan kompleks, u okviru kog bi bio memorijalni centar posvećen žrtvama NATO agresije. Pa nekome to ne odgovara, neko to neće. A zamislite koliko bi to značilo u izgradnji novih odnosa. Međutim, morate da shvatite da postoje ljudi na političkoj sceni, svi su blokaderi, koji ne žele dobre nove odnose između Srbije i SAD. Jednostavno neće. Oni su pipci prethodne administracije, neke duboke države koja ne želi suverenu Srbiju - rekao je Selaković.

Foto: Printscreen/Informer

On kaže da tu "blokadersku bandu čine ljudi koji su oslobađali šiptarske teroriste".

- Oni ne rade u interesu srpskog naroda, već za nekoga spolja. Za nekih Judinih 30 srebrnjaka - kazao je ministar.

Selaković je dodao da je bivši režim Maršalat, zakonom zaštićeno kulturno dobro, poklonio tadašnjoj američkoj administraciji za izgradnju nove ambasade.

- A onda da pokažu kako tobože brinu za kulturno nasleđe, a satima bih mogao da pričam o odsustvu svake brige njihove, onda su ovo proglasili, iako je zgrada bila srušena. Imate ruinu u centru grada, i proglašavate je za kulturno dobro. Pritom to radite na nezakonit način. Motiv im je bio da narodu zamažu oči, a stvari će izaći na videli, kao što uvek izađu na videlo - naglasio je ministar.

Selaković kaže da je Uglješa Mrdić podneo krivičnu prijavu, potpisao je, i da iza njega stoje građani Srbije.

- Njegovo ime je bilo na poslaničkoj izbornoj listi. Njima to nije važno. To je dokaz koliko su osioni, bahati, i koliko misle da su nedodirljivi. Oni misle da oni treba da vode zemlju. Sa jedne strane imate Vučića za kog je glasalo više od 2.200.000 glasova. I sa druge strane imate ljude za koje niko nikada nije glasao na izborima. I oni smatraju da oni treba da vode zemlju, a ako neko pokaže bilo kakvu samostalnost, e onda napakuju politički iskontruisanu krivičnu prijavu - naglasio je on.

Do sada je u toj bandi bio i nož i pogača, a sada više nije, i ogoliće se sve, rekao je ministar.

Zapitao je gde su pobegli teroristi iz Novog Sada, i zapitao je zašto je čovek koji je pucao u Milana Bogdanovića ispred Skupštine mnogo vremena provodio u Hrvatskoj.

Foto: Printscreen/Informer

- Neće to biti suđenje meni, već toj organizovanoj kriminalnoj blokaderskoj bandi iz TOK, na čijem čelu je taster tužilac Mladen Nenadić. Kao kod recepcionera u hotelima, tako i on ima dugme kojim ga pozivaju zapadni centri moći. Ogoliće se ta stvar do kraja, i pokazaće se do kraja - rekao je on.

Dodaje da je građanima jasno šta se dešava, i da će kroz postupak protiv njega postati potpuno jasno ko i kako je rušio državu.

- Oni su napadali predsednika kada prokomentariše njihovo odsustvo delovanja, kada nisu preduzeli ništa dok je bio ugrožen ustavni i pravni poredak u Srbiji. Pa su napadali poslanike kada najave donošenje zakonske inicijative. Dakle, oni hoće i izvršnu i zakonodavnu vlast, da preotmu sve u svoje ruke. To im nije prošlo za rukom na ulici preko 12 meseci. A onda su to počeli da rade preko svojih institucionalnih busija koje su odavno zauzeli - rekao je Selaković.

Oni u jakoj Srbiji ne mogu nikada da uspeju, niti da dobiju poverenje građana, dodaje ministar.

- Aleksandra Vučića ne žele nikako da vide na političkoj sceni. Jeste li videli histeriju kada je predsednik rekao da bi sutra mogao da bude kandidat za predsednika Vlade. Ali oni to hoće da zabrane. Zato što znaju da ne mogu nikada da ga pobede. Glavni cilj je rušenje njega, jer tako ruše suverenu Srbiju - dodaje ministar.

Selaković kaže da će se boriti sa velikim entuzijazmom, voljom i željom.

- Ja sam rukovodio tim resorom, ministarstvo pravde. Ima tu čestitih i časnih ljudi. Ja sam od mnogo njih koje znam, a da rade u tom sistemu, dobio poruke podrške. Od kada se bavim politikom nisam dobio toliko poruka podrške. To je za mene i elan i motiv, ja sam svoj život i profesionalni rad posvetio Srbiji i njenom dobru. I ovo je prilika da pokažem da sam sprema i u ovakvim uslovima da se borim za Srbiju - kazao je on.

Kaže da će i Srbiji i celom svetu pokazati na šta su bili spremni ljudi koji su se zakleli na vernost državi.