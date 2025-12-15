Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće sutra učenike Tehničke škole "Nikola Tesla" iz Vukovara, saopštio je Kabinet predsednika.

Učenici iz Vukovara borave u Beogradu u organizaciji Fondacije "Sveta Petka".

Predsednik Vučić će primiti učenike Tehničke škole iz Vukovara sutra u 11 časova u Palati Srbija, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ NA SAHRANI OCA ZVEZDANA TERZIĆA: Porodica i prijatelji se opraštaju od Jovana Terzića
Jovan Terzić, Zvezdan Terzić, sahrana (6).jpeg
PolitikaVUČIĆ SE SASTAO SA VISOKOM DELEGACIJOM SVETSKE BANKE: U fokusu energetska bezbednost Srbije i planovi za brzi razvoj
Aleksandar Vučić i Čarls Kornije
PolitikaSONJA BISERKO OPET NAPADA SRBIJU, I TO IZ CRNE GORE! Priželjkuje devedesete i optužuje državu za "širenje ruskog uticaja"
656.jpg
PolitikaVUČIĆ PRIMIO AKREDITIVE NOVIH AMBASADORA: Predstavnici Libana, Kube, Gane i Bugarske predali predsedniku Srbije pisma
Aleksnadar Vučić