Najava
TAČNO U 11 ČASOVA! Predsednik Vučić sutra prima učenike tehničke škole "Nikola Tesla" iz Vukovara
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće sutra učenike Tehničke škole "Nikola Tesla" iz Vukovara, saopštio je Kabinet predsednika.
Učenici iz Vukovara borave u Beogradu u organizaciji Fondacije "Sveta Petka".
Predsednik Vučić će primiti učenike Tehničke škole iz Vukovara sutra u 11 časova u Palati Srbija, navodi se u saopštenju.
Kurir.rs
