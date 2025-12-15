Možemo li mi danas u miru da oprostimo?

Ona je tokom govora skrenula pažnju na zaoštrenu geopolitičku situaciju i pozvala na mir.

- Nema pobednika u ratu i nema slavlja kada prebrojavamo žrtve. Kolubarska bitka i sve naše bitke bile su pobede morala nad osvetom, bile su pobede duše nad ratom.

Pred našim evropskim kontinentom ponovo se nadvijaju tamni oblaci ratnih vihora. Ako neki narod ima legitimno pravo da pozove na mir, to je srpski narod.

Mi ni danas u 21. veku ne možemo da se oporavimo zato što su nam kolevke bile krvave, zato što su nam jame bile pune grobova, zato što su čitave porodice izbrisane sa lica sveta.

Mi ćemo čuvati našu otadžbinu time što ćemo je voleti najviše na svetu. I to je dug koji imamo prema našim precima. Zbog njih smo danas ovde i zahvaljujući njima mi smo svoji na svome.