Hrvatski voditelj sa RTL-a i Zoran Kesić praktično su na pomenutoj televiziji odsvirali kraj blokadama!

- Više od godinu dana je prošlo od nadstrešnice i Novog Sada, od početka protesta. Nekako, kao da se stvar ispumpala - rekao je voditelj RTL-a.

Kesić je na to odgovorio:

- Nije se ispumpala stvar, nego po prirodi stvari nema više velikih protesta.

Podsetimo, i dramaturg Željko Hubač, inače istaknuti blokader, priznao je krah protesta. On se javio u emisiju "Utisak nedelje" na Novoj S, gde je preneo utiske sa protesta blokadera u Nišu i rekao kako nije bilo mnogo okupljenih, a opširnije čitajte OVDE.

