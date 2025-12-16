Politika
HRVATSKI VODITELJ I ZORAN KESIĆ ODSVIRALI KRAJ BLOKADAMA: Protesti su se ispumpali, nema više velikih skupova!
Hrvatski voditelj sa RTL-a i Zoran Kesić praktično su na pomenutoj televiziji odsvirali kraj blokadama!
- Više od godinu dana je prošlo od nadstrešnice i Novog Sada, od početka protesta. Nekako, kao da se stvar ispumpala - rekao je voditelj RTL-a.
Kesić je na to odgovorio:
- Nije se ispumpala stvar, nego po prirodi stvari nema više velikih protesta.
Podsetimo, i dramaturg Željko Hubač, inače istaknuti blokader, priznao je krah protesta. On se javio u emisiju "Utisak nedelje" na Novoj S, gde je preneo utiske sa protesta blokadera u Nišu i rekao kako nije bilo mnogo okupljenih, a opširnije čitajte OVDE.
