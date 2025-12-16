Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaje se danas s komandantom Komande združenih snaga NATO u Napulju.
razgovor u palati srbija
SASTANAK U PALATI SRBIJA U PODNE: Predsednik Vučić sa komandantom Komande združenih snaga NATO u Napulju
Reč je o admiralu Džordžu Vajkofu.
Susret će se održati s početkom u 12 časova, u Palati Srbija u Novom Beogradu.
