Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaje se danas s komandantom Komande združenih snaga NATO u Napulju.

Reč je o admiralu Džordžu Vajkofu.

Susret će se održati s početkom u 12 časova, u Palati Srbija u Novom Beogradu.

Kurir.rs

