Slušaj vest

Lider naprednjaka i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na RTS-u da je najvažniji zadatak Srbije da se sačuva mir i da građani mogu da računaju na bolje sutra.

- Srbija je na svom putu, puna saradnja u regionu, ali i sa našim prijateljima u Aziji, Africi, Latinskoj Americi. Naš put je da sačuvamo mir, izvesnost, da naši građani računaju na bolje sutra. Mi nemamo dilemu da bi Zapadni Balkan bilo najbolje da bude intergisan u EU. Kako će se taj proces razvijati, ne zavisi samo od nas. Naravno, ne zaboravljajući da je teritorijalni integritet, celovitost naše države, ono što Ustavom obavezuje svakoga ko je biran. Nema crvene linije i ne mislim da se nalazimo na raskršću sukoba. Voleo bih da se balkanskim narodima dozvoli da se dogovaraju među sobom. Mislim da je Otvoreni Balkan najbolji primer. Vidite da neko to minimizira. Mi ne sedimo na više stolica, sedimo na našoj stolici, donosimo odluke ne dodvoravajući se drugima. Naš najvažniji zadatak je da sačuvamo državu, vrlo složena situacija je u Africi, Venecueli. Mi čuvamo sebe i mir, ne da bismo se pokazivali slabi, nego da bi bili mudri. Mnogo smo veliku cenu platili u 20. veku. Vratilo nam se kako nam se vratilo - rekao je Vučević.

Srbija pokazuje društvenu veličinu, svima želimo najbolje

Kao građanin Srbije i Srbin ponosan je, kaže Vučević, kako predsednik kaže da želi jedinstveno rešenje za sve zemlje Zapadnog Balkana.

- Time pokazuje društvenu veličinu Srbije, a ne uskogrudnost, sebičnost. Mi želimo svima sve najbolje. Mi prema Crnoj Gori imamo najbolja osećanja, sa kojima delimo važne stvari kroz istoriju. Očekujemo da i oni poštuju Srbiju. Srbija pokazuje ozbiljnost i saradnju sa svima. Ne damo na sebe i Srbija neće biti džak za udaranje i objekat za potkusurivanje. Istorijski je dokazano da Srbija zaslužuje poštovanje, uvek je bila na pravim vrednostima. Za Srbiju je Dejtonski sporazum obavezujući dokument. Ono što je za Srbiju neprihvatljivo je nasilno i jednostrano menjanje. Republika Srpska uvek može da računa na poštovanje Republike Srbije, to su naša braća i sestre. Sve što dogovore entiteti u BiH je prihvatljivo - rekao je Vučević.

Niko u Srbiji nije osetio nedostatak nafte

Neverovatan je poduhvat za državu da je gotovo 70 dana Janaf zatvoren, rekao je Vučević.

- Odakle je stizala nafta. Gotovo 70 dana Srbija živi normalno pod nenormalnim okolnostima. Nijedan građanin, javna ustanova, bolnica, škola, vrtić, nije osetila nedostatak nafte. Verujem da država ima rešenje za sve ovo. Mi smo se našli, ni krivi ni dužni, na poljani gde se tuku veliki igrači. Jedno je da Amerkanci ukinu sankcije ili prolongiraju sankcije, druga je da Gazprom njeft nađe novog vlasnika, a treće je da Srbija donese odluku i reši pitanje NIS-a na način da niko ne bude oštećen. Mi pokazujemo uvažavanje prema svima. Gledamo da sačuvamo našu državu i da građani nemaju posledice - naveo je Vučević gostujući na RTS-u.

Pokušavaju da Srbima zabrane glasanje na Kosovu i Metohiji

Opet smo imali pokušaj, kako je rekao Vučević, da se zabrani Srpskoj listi da učestvuje na izborima na KiM, pa smo morali u žalbenom postupku da dobijemo odobrenje da Srpska lista učestvuje.