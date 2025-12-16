Slušaj vest

Voditelj blokader Zoran Kesić gostovao je na RTL-u u emisiji Direkt i tom prilikom pokušao da bude duhovit govoreći o Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću.

Hrvati danima i nedeljama kukaju i odaju priznanje našoj zemlji i predsedniku jer je kupio 12 novih aviona, dok je francuska prodala Hrvatskoj polovne borbene avione "Rafal", koje sada treba dograđivati, kako je nedavno rekao njihov predsednik Zoran Milanović.

To nije bio prvi put da Hrvati kukaju zbog "Rafala".

U tekstu Jutarnjeg lista objavljenog 9. decembra, koji potpisuje vojni analitičar Igor Tabak, zaključuje se da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić mnogo ozbiljnije i mudrije pregovarao sa Francuskom oko ''Rafala'' i da je napravio za Srbiju najbolji mogući posao.

Kesić je na RTL pokušao da iskrivi istinu i potencirao da je od Vučića čuo da su "naši srpski Rafali bolji od hrvatskih".

- Ja sam čuo od našeg predsednika Vučića da su naši Rafali bolji od vaših Rafala - poručio je Kesić voditelju koji je prethodno rekao da Hrvati kupuju na briselski kredit, a Srbija ih je sama iskeširala.

Ono što je verovatno namerno prevideo je to što nije Vučić taj koji poterncira priču o Rafalima, već Hrvati koji konstantno kukaju.