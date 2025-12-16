Slušaj vest

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac najavama da će podneti tužbe protiv narodnog poslanika i predsednika Odbora za pravosuđe skupštine Srbije, ne samo da pokušava da izvrši nezabeleženi pritisak na srpsko pravosuđe, već dovodi u opasnost da nanese nepovratnu štetu čitavom pravnom sistemu Srbije, ocenjuju sagovornici Kurira iz vrha pravosuđa.

U svom saopštenju, Dolovac je između ostalog navela da Mrdić u poslednje vreme "sprovodi kampanju" koja je prema ocenama Vrhovne tužitljke postala "besprimerena" i predstavlja "sramotno iznošenje kleveta u vezi njenog postupanja i rada" zbog čega će, kako najavljuje, protiv predsednika Odbora za pravosuđe podneti tužbu za povredu časti i ugleda.

U istom danu, saopštenjima su se, na gotovo identičan način, sa istom porukom, oglasili i predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković kao i Ivana Stojiljković Pomoriški, glavni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Uglješa Mrdić, podsetimo, Dolovac, Stamenkovića i Pomoriški obuhvatio je krivičnom prijavom podnetom Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog sumnje da su "brutalnim kršenjem zakona neosnovano uhapsili i procesuirali čoveka koji je na kraju osuđen na drakonsku kaznu zbog navodnog ugrožavanja sigurnosti Dolovac, iako su svi oni znali da on nije čak ni izvršio krivično delo".

- Nosioci najviših funkcija u tužilačkom sistemu, očigledno veoma uzdrmani krivičnom prijavom podnetom protiv njih Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, na koje nemaju mogućnost uticaja, postupili su na način koji je ne samo nezakonit, već dovodi u sumnju i njihovo pravno znanje i sposobost da rukovode čitavim tužilačkim sistemom. Zagorki Dolovac, ali i Stamenkoviću i Pomoriški, moralo bi da bude poznato da ovo nije trenutak za podnošenje tužbe, a još manje za "pretnje" tužbama. Ukoliko poštuju Zakon, eventualni trenutak za podnošenje tužbi mogao bi da bude njihova opcija tek kada nadležno, u konkretnom slučaju Više javno tužilaštvo u Beogrdu kom je Uglješa Mrdić podneo krivičnu prijavu protiv njih, donese odluku o njoj - kaže sagovornik iz vrha srpskog pravosuđa, koji je veoma iznenađen ishitrenim saopštenjima, koja su u jednom danu poslali Dolovac, Stamenković i Stojiljković Pomoriški.

Nadležno tužilaštvo, kako objašnjava, krivičnu prijavu može da odbaci ili da donese odluku da prikupi potrebna obaveštenja, kako bi utvrdilo da li ima dokaza za pokretanje istrage protiv prijavljenih.

- Najavljivanje tužbi za "klevetu i lažno prijavljivanje" u ovom trenutku ne samo da je preuranjeno, već je ozbiljan presedan i predstavlja opasnost za celokupan pravosudni sistem. Ovakvim navodima, oni praktično prejudiciraju odluku tužilaštva i saopštavanju da znaju da je prijava lažna i da će biti odbačena, što je neprimereno i nezakonito. Očito je da ih je Mrdićeva krivična prijava uzdrmala daleko više nego što je iko mogao da pretpostavi, i da ih to gura u delovanje van propisa i zakona, ali i na pritisak na tužilaštvo da prijavu odbaci - objašnjava sagovornik Kurira.

Ovakav presedan, koji dolazi od najviših nosilaca tužilačkih funkcija u državi, kako dodaje, ne samo da je nezakonit, antidemokratski presedan, već dovodi u pitanje stručnost i znanje nosilaca najviših funkcija u srpskom pravosuđu.

- Ako su pod pritiskom prijave, koja bi mogla da bude predmet provere, ukoliko nadležno tužilaštvo oceni da ima elemenata za pokretanje postupka, počeli da ne poštuju Zakone svoje države, iako su na funkcije izabrani upravo da bi ih poštovali i sprovodili postoji velika bojazan da bi mogli da nanesu neprocenjivu štetu pravosudnom sistemu države - zaključuje sagovornik Kurira.

Podsetimo, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije, nedavno je raspravljao i o izveštajima o radu tužilaštva na čijem je čelu Dolovac. Vrhovna tužiteljka koja je bila pozvana na sednicu, tada se nije pojavila, izostavnak je pokušala da opravda "ranije preuzetim obavezama", pa za sagovornike Kurira ostaje otvoreno pitanje, šta je to važnije bilo Zagorki Dolovac od polaganja računa o radu Tužilaštva Skupštini, odnosno građanima, ali i da li se navodi iz njenog poslednjeg saopštenja o "negativnoj kampanji" odnose i na neprihvatanje njenog izveštaja u Skupštini.