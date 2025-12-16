Politika
VUČIĆ O SITUACIJI S NAFTOM: U narednih nekoliko dana očekujem važne vesti, nadam se dobre vesti za građane Srbije
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u današnjem obraćanju medijima osvrnuo se i na situaciju sa naftom.
- 68. je dan kako nijedna kap naftne nije protekla Janafom. Još niko nije osetio krizu, ponosan sam na državu koja je pokazala da ume da bude sposobna, da rastereti građane, ja mislim da je to nešto čime treba da se ponosi - rekao je Vučić i dodao:
- U narednih nekoliko dana očekujem važne vesti, nadam se dobre vesti za građane Srbije.
26 · Reaguj
8