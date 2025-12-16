Slušaj vest

Srpske institucije su do današnjeg dana čekale forenzičke nalaze ruskih organa, koji im još uvek nisu dostavljeni.

U trenutku smrti, Kurtić je u Moskvi obavljao drugi mandat na funkciji predstavnika Jugoimport SDPR-a.

Komisija ove kompanije je, prilikom obilaska prostorija predstavništva u Moskvi, utvrdila da nedostaje veća količina dokumentacije, kao i hard-diskovi sa računara.

Foto: screenshot/x@radomirkurtic

Ruske vlasti do sada nisu uputile Srbiji nijedno zvanično saopštenje u vezi sa smrću Radomira Kurtića.

Istražni organi Ruske Federacije nisu dostavili nikakve informacije ambasadi Republike Srbije, predstavništvu Jugoimport SDPR-a u Moskvi, niti bezbednosnim službama u Srbiji.

Predsednik Srbije je na sastanku sa predstavnicima bezbednosnih službi i Jugoimport SDPR-a poručio da niko ne sme biti proglašen odgovornim bez čvrstih dokaza, ali je naglasio da je neophodno insistirati na dobijanju svih relevantnih podataka od ruskih državnih organa i bezbednosnih struktura.