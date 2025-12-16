Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je "sramotan i bedan" optužni predlog koji je u slučaju "Generalštab" protiv ministra kulture Nikole Selakovića podiglo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK), dodajući da taj optužni predlog predstavlja "odvratnu političku manipulaciju".

Predsednik je rekao da će nadležni organi o tome odlučivati, a da je i on nadležni organ, pa će možda donositi nekakve odluke i istakao da on želi da odgovara za to, a ne ministar Selaković.

- Ja želim da odgovorim, ja sam kriv. Ja sam želeo da dođe tako velika investicija u našu zemlju. I u tom slučaju ja jedva čekam podizanje optužnog predloga protiv sebe, protiv Aleksandra Vučića kao predsednika Republike. Istog sekunda pomilovaću sve druge protiv kojih eventualno bude podignuta optužnica - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara o optužnom predlogu koji je protiv Selakovića podiglo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal.

On je istakao da je Selaković "skočio" u njegovim očima i da se hrabro ponaša u momentima dok ga optužuju, naglašavajući da Selaković "nije uzeo ni dinara".

Na provokaciju novinara N1 da je ovo prvi put da se podiže optužnica protiv aktuelnog ministra, Vučić je rekao da je da je tako "jer danas živimo u demokratskom društvu".