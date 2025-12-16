- Da li će da me poslušaju ili ne, to ne mogu da vam kažem. I nisam siguran, ali to će svakako da bude moja molba, ići ću narednih dana, da te dobre ljude, koji su čuvali svoju državu, protiv nevaspitanih, nepristojnih batinaša, koji su ih napadali gotovo svakodnevno i uspeli da odbrane državu na kraju krajeva i na kraju da donesu pobede slobodnoj srpskoj državi i tako je bilo i tako će biti - rekao je Vučić nakon prijema učenika Tehničke škole "Nikola Tesla" iz Vukovara, odgovarajući na pitanje novinara.