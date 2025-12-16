Slušaj vest

Blokader Petar Đurić iz pokreta "Ćale ovo je za tebe" ne prestaje da šokira javnost pokazujući luksuz u kom živi!

Jedan od najglasnijih blokadera koji je od samog početka blokaderskog haosa pozivao na proteste, blokade i pritisak na institucije - a to radi i dalje - ali sa luksuznog odmora u Dubaiju, iz "porše kajena" od 120.000 evra i u patikama koje koštaju čak 860 evra!

Tako je Kurir ponovo, nakon što je Đurića nedavno razotkrio na odmoru u preskupom hotelu u Dubaiju i u "besnoj mašini", sada ovog blokadera uhvatio kako šeta širim centrom Beograda u "Ermes" patikama od 860 evra!

Očigledno je da Petar Đurić, prema dostupnim informacijama, živi životom koji je daleko iznad proseka građana u čije ime navodno govori i koje poziva na blokade, štrajkove i rušenje države. Dok u javnim nastupima i na društvenim mrežama govori o ugroženosti građana i potrebi za radikalnim promenama, Đurić očigledno živi vrlo udoban i lagodan život!

Noć košta 400 evra

Kako je Kurir prvi pisao, prošlog meseca boravio je u elitnom hotelu u Dubaiju, odakle je objavljivao tvitove, pisao kolumne pozivajući građane Srbije da ne ćute - dok je on uživao u hotelu, na bazenu.

Društvo mu je pravila glumica Ivana Panzalović. Na fotografijama koje je ovaj blokader pre samo dve nedelje objavio na društvenim mrežama videlo se kako njih dvoje poziraju pored hotelskog bazena u okviru kompleksa visoke kategorije. Važno je istaći da prema dostupnim informacijama na sajtu ovog objekta noć košta minimum 400 evra.

Tek nakon naših saznanja i priče o ovom blokaderu, Đurić je pokušao nekako - i to vrlo neuspešno - da opravda ovo svoje putovanje - pa je u čitavu priču uvukao nekakvu "srpsku emigraciju u Dubaiju", ali koja se nije našla u tom skupom hotelu i na bazenu, gde je Petar Đurić pokazivao valjda svoj "patriotizam" i "borbu protiv aktuelne vlasti".

"Na poziv Srpske emigracije iz Emirata koja podržava borbu protiv diktature u matici odazvali smo se pozivu na zajedničko okupljanje u borbi za slobodu", napisao je Petar Đurić juče, dan nakon objave Kurira, na svom profilu na Iksu, okačivši sliku sebe na beogradskom aerodromu.

Đurić nije precizirao o kakvoj se Srpskoj emigraciji u Emiratima radi, niti ko sve prisustvuje bazenskom okupljanju za borbu za slobodu, ali jedno je definitivno jasno - blokaderi se za slobodu najbolje i najvatrenije bore pod suncem egozitičnih destinacija.

Besna mašina

Đurić je u subotu viđen i na Dorćolu gde je, kako se vidi na snimku, izašao iz luksuznog vozila, što su zabeležili i prolaznici koji su nam i dostavili video.

Cena "porše kajena" (Porsche Cayenne) koji je vozio kreće od 80.000 do 120 hiljada evra!

Blokader Petar Đurić u skupocenom porše kajenu

Nasilnik

Petra Đurića iz pokreta nazvanog po njegovoj rečenici "Ćale, ovo je za tebe", upoznali smo na nasilnim protestima u julu 2020. godine u jeku kovida - kada je Đurić za jednu televiziju rekao da sve to radi "za ćaleta" koji je preminuo od koronavirusa u zemunskoj bolnici, jer, kako je ustvrdio "nije bilo respiratora".

Petar Đurić bio je tek jedan od demonstranta koji je počeo da se ističe po svom nasilnom ponašanju, a zatim i hapšenju za krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Izlazak iz anonimnosti očigledno mu je doneo i benefite.

On je samo još jedan u nizu likova iz "blokaderske elite" koja ni pedalj nije odstupila od svog lagodnog života, predstavljajući se građanima sa imidžom "boraca iz naroda". Svima njima, osim luksuza u kojem očigledno plivaju, zajednička je još jedna stvar a to je - problem sa aktuelnom vlašću! Zbog toga na tu vlast huškaju narod dok oni uživaju na odmorima, letnjim, jesenjim i zimskim i nastavljaju školovanja uz strane stipendije, dok su svoje matične fakultete su blokirali!