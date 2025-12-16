Slušaj vest

Premijer Macut je istakao da je nakon svih finansijskih podsticaja i podrške porodicama koje je Srbija pokrenula u prethodnim godinama prvi put formiran Savet za porodicu i demografiju, najviši koordinacioni mehanizam za demografsku politiku. Zadatak ovog tela, prema njegovim rečima, jeste praćenje stanja u populaciji i predlaganje efikasnih mera uz usklađivanje politika svih relevantnih resora. 

Članovi ovog saveta, pored resornih ministara, biće i predstavnici akademske zajednice i udruženja građana, kako bi se zajedničkim radom postigli najbolji rezultati, dodao je premijer Macut, koji će predsedavati ovom savetu.

Macut na Trećoj nacionalnoj konferenciji: Srbija – naša porodica Foto: VLADA REPUBLIKE SRBIJE / SLOBODAN MILJEVIĆ

On je naglasio da demografski izazovi odavno prevazilaze granice jedne države, pa je ključna stalna razmena iskustava, konkretnih planova i rešenja koja su u svakoj od zemalja dala rezultate, zbog čega je, kako je naveo, posebno važna i ova konferencija. 

Dodao je da će jedno od važnih pitanja, pored populacionih pitanja i podrške porodici, biti i jačanje politika koje se tiču zdravlja nacije. Ulaganje u kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, jačanje svesti o prevenciji, nastavak ulaganja u najsavremeniju dijagnostiku i lekove od životne važnosti neophodni su za zdravu naciju, stabilne porodice i stabilno društvo, ukazao je prof. dr Macut.

Prema njegovim rečima, najvažnija i dugoročna investicija jeste ulaganje u obrazovni sistem, koji je još jedan od temelja održivog demografskog razvoja. 

Zato danas govorimo i o obrazovanju i razvoju veština kod dece i mladih kao ključnom delu demografske politike, rekao je premijer Macut i dodao da je samo na taj način moguće imati stabilnu budućnost, odgovoriti savremenom tržištu rada i steći poverenje mladih ljudi da svoje planove i budućnost grade u Srbiji. 

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaMacut: Vlada će biti prisutnija u mestima širom Srbije, za još bolje rezultate
2.jpg
DruštvoŽarić Kovačević: "Istorijski korak Srbije - formiran Savet za porodicu i demografiju"! Predvodi premijer Macut
Jelena Žarić Kovačević
PolitikaPREMIJER MACUT: Srbija i u praksi, a ne samo na papiru, jača svoje antikorupcijske instrumente
1.jpg
PolitikaPremijer Đuro Macut: "Evropski put nije deklaracija, već strateški izbor Srbije"
12835.jpg
PolitikaPREMIJER ĐURO MACUT O EVROPSKOJ PERSPEKTIVI SRBIJE: Otvaranje Klastera 3 je pitanje svih pitanja! Saradnja zemalja Zapadnog Balkana važna i za EU!
Đuro Macut