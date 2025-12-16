Slušaj vest

Premijer Macut je istakao da je nakon svih finansijskih podsticaja i podrške porodicama koje je Srbija pokrenula u prethodnim godinama prvi put formiran Savet za porodicu i demografiju, najviši koordinacioni mehanizam za demografsku politiku. Zadatak ovog tela, prema njegovim rečima, jeste praćenje stanja u populaciji i predlaganje efikasnih mera uz usklađivanje politika svih relevantnih resora.

Članovi ovog saveta, pored resornih ministara, biće i predstavnici akademske zajednice i udruženja građana, kako bi se zajedničkim radom postigli najbolji rezultati, dodao je premijer Macut, koji će predsedavati ovom savetu.

On je naglasio da demografski izazovi odavno prevazilaze granice jedne države, pa je ključna stalna razmena iskustava, konkretnih planova i rešenja koja su u svakoj od zemalja dala rezultate, zbog čega je, kako je naveo, posebno važna i ova konferencija.

Dodao je da će jedno od važnih pitanja, pored populacionih pitanja i podrške porodici, biti i jačanje politika koje se tiču zdravlja nacije. Ulaganje u kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, jačanje svesti o prevenciji, nastavak ulaganja u najsavremeniju dijagnostiku i lekove od životne važnosti neophodni su za zdravu naciju, stabilne porodice i stabilno društvo, ukazao je prof. dr Macut.

Prema njegovim rečima, najvažnija i dugoročna investicija jeste ulaganje u obrazovni sistem, koji je još jedan od temelja održivog demografskog razvoja.

Zato danas govorimo i o obrazovanju i razvoju veština kod dece i mladih kao ključnom delu demografske politike, rekao je premijer Macut i dodao da je samo na taj način moguće imati stabilnu budućnost, odgovoriti savremenom tržištu rada i steći poverenje mladih ljudi da svoje planove i budućnost grade u Srbiji.