- U potpunosti su neistinite informacije od medija koji su navedenu klevetu preuzeli, a u vezi radnji koje sam navodno preduzeo povodom događaja od 29. maja 2024. godine izvršenog na štetu Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac. Naime, u kontaktu sa ovlašćenim službenim licima Ministarstva unutrašnjih poslova povodom bezbednosne pretnje po sigurnost Vrhovnog javnog tužioca, ni u jednom momentu nisam tražio neosnovano lišenje slobode bilo koga, pa ni lica koje je predstavljalo bezbednosnu pretnju za Vrhovnog javnog tužioca, već sam nadležno službeno lice obavestio o događaju i potrebi preduzimanja radnji za neposrednu zaštitu Vrhovnog javnog tužioca, s obzirom da policijsko ili bilo kakvo drugo obezbeđenje nije bilo prisutno - navodi se u odgovoru Branka Stamenkovića.