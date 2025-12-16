Slušaj vest

Skupština Srbije konstatovala je danas ostavku poslanika Dejana Tomaševića sa liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".

Skupštinski odbor za administrativno-budžetska i imunitetsko-mandatna pitanja Skupštine Srbije razmotrio je nedavno ostavku koju je na funkciju narodnog poslanika podneo Tomašević i predložio Skupštini da konstatuje prestanak njegovog mandata.

Nekadašnji košarkaški reprezentativac Dejan Tomašević izabran je 11. decembra za novog predsednika Olimpijskog komiteta Srbije.

U Skupštini Srbije određena je jednočasovna pauza, posle koje će biti nastavljena rasprava o Predlogu kandidata za sudije Ustavnog suda koje je podneo predsednik Republike, kao i Predlogu za utvrđivanje liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike, a koji je podnela predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.

Prethodno su poslanici nakon rasprave koja je trajala skoro dva sata utvrdili dnevni red od 17 tačaka. Među tačkama su Predlog zaključka povodom predstavljanja izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2025. godinu, potvrđivanje sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Rumunije o saradnji, izmene u sastavu skupštinskih odbora, kao i izveštaji više komisija.

Predlog je bio da poslanici raspravljaju o Predlogu zakona o izmeni zakona o državnim službenicima, kao i listi kandidata za izbor jednog člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći, ali Skupština te predloge nije uvrstila na dnevni red po hitnom postupku.

Poslanici su izglasali da se na predlog predsednice Narodne Skupštine na dnevni red po hitnom postupku uvrsti Predlog izmene odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama.

Takođe, prihvaćeno je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora.

Odbijen predlog za proširenje dnevnog reda

Poslanici nisu prihvatili više predloga opozicionih poslanika da se proširi dnevni red.

Jedan od njih bio je predlog poslanika "Mi glas iz naroda" da se dnevni red dopuni tačkom koja se tiče stavljanja van snage Zakona o rodnoj ravnopravnosti, jer, kako smatraju, unosi pravnu nesigurnost i ne zna se koja jezička forma da se koristi.

Narodni poslanik "Mi glas iz naroda" Aleksandar Pavić predložio je da se dnevni red dopuni predlogom deklaracije o genocidu u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata.

Nije prihvaćeno da se na dnevni red stav predlog zakona roditelj-negovatelj koji su ponovo tražili poslanici S SP, kao ni predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o područjima sudova i javnih tužilaštava.

Nije prihvaćen ni predlog Stranke slobode i pravde o predlogu izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana, kojim bi se ponovo uveo porez na dobitke u kockarnicama i kladionicama.

Skupština je odbila i predlog Pokreta socijalista da se u dnevni red uvrsti predlog zakona o posebnom registru agenata stranog uticaja.