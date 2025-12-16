Slušaj vest

Nacionalni saveti nacionalnih manjina izrazili su danas zabrinutost povodom sve učestalijih javnih nastupa i inicijativa pojedinih nevladinih organizacija i javnih aktera, prvenstveno Nacionalnog konventa EU i Građanske inicijative, koji dovode u pitanje autonomiju i pravo nacionalnih manjina da samostalno odlučuju o pitanjima koja se neposredno tiču njihovog položaja i institucionalnog predstavljanja.

U zajedničkom saopštenju 20 nacionalnih saveta ističe se da je neprihvatljivo da se u javnom prostoru relativizuje ili osporava jasno izražena volja nacionalnih manjina, naročito u situaciji u kojoj je čak 20 od ukupno 24 nacionalna saveta podržalo iste kandidate za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) u okviru zakonitog i transparentnog postupka.

Uprkos tome, navodi se, pojedine organizacije i pojedinci, uključujući i one koji se godinama predstavljaju kao zagovornici ljudskih i manjinskih prava, uporno nastoje da tu većinsku volju preispitaju ili preinače.

- Svojim saopštenjima ucenjuju ne samo legitimno izabrane predstavnike nacionalnih manjina već i poslanike Narodne skupštine, zahtevajući izbor "legalno utvrđenih kandidata", uprkos tome što je u međuvremenu postalo neosporivo da oni ne izražavaju volju njihovih formalnih predlagača, da su u poziciju kandidata došli upravo zbog pritisaka koji su očigledno legalni samo ukoliko dolaze sa one 'građanske' strane političkog spektra - navodi se u zajedničkom saopštenju.

Istovremeno, podseća se da su nacionalni saveti nacionalnih manjina ustavna i zakonska kategorija i da su upravo oni legitimni predstavnici svojih zajednica, kao što su narodni poslanici legitimni predstavnici građana.

Ističe se da svaki pokušaj da se spolja, bez mandata i bez demokratskog legitimiteta, utiče na njihove odluke, doživljavamo kao zadiranje u prava nacionalnih manjina i umanjivanje njihove institucionalne autonomije. Zbog svega toga je, navodi se, važno da se u javnosti jasno i nedvosmisleno prepozna i uvaži činjenica da je volja nacionalnih manjina izražena kroz njihove izabrane predstavnike i upućujemo apel međunarodnoj zajednici da obrati pažnju na ove i slične flagrantne pokušaje njenog ignorisanja ili zaobilaženja.

- Nacionalni saveti nacionalnih manjina ostaju otvoreni za dijalog i konstruktivnu saradnju sa svim akterima koji iskreno poštuju prava nacionalnih manjina, ali ujedno očekujemo da se odluke nacionalnih saveta tretiraju sa punim uvažavanjem, u skladu sa demokratskim principima i važećim pravnim okvirom Republike Srbije, i da se obustave svi pokušaji ucenjivanja od strane pojedinih članova Saveta REM - navodi se u saopštenju.

Zajedničko pismo potpisali su Nacionalni saveti aškalijske, bugarske, bunjevačke, češke, egipatske, goranske, grčke nacionalne manjine, mađarske, makedonske, nemačke, poljske, romske, rumunske, rusinske, ruske, slovačke, slovenačke, ukrajinske, vlaške nacionalne manjine i Savez jevrejskih opština Srbije.