Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić na mreži Iks prokomentarisala je likovanje blokadera zbog Generalštaba.

- Gledam kako se blokaderi raduju svojoj „pobedi“ oko Generalštaba. Pa da vidimo šta ta pobeda znači za Srbiju:

- Da li imamo Generalštab? Nemamo, uništio ga NATO u bombardovanju pre 26 godina. Da ironija bude veća, danas od tih što su Srbiju bombardovali, a Generalštab uništili, primaju nagrade za borbu za Generalštab.

- Da li imamo investiciju od preko 700 miliona evra? Nemamo.

- Da li imamo neko novo radno mesto? Nemamo.

- Da li imamo neki novi prihod za državnu kasu odakle se plaćaju penzije, plate za javni sektor, finansiraju škole i bolnice? Nemamo.

- Da li imamo Muzej žrtava NATO agresije? Nemamo, nije im bio važan.

- Da li je Srbija bilo šta dobila ovom "pobedom"? Ne. Dobila je Albanija. Oni su za ovog investitora prostrli crveni tepih i verovatno će i tih 700 miliona evra završiti tamo. Dakle - Srbija nije dobila ništa, blokaderi slave pobedu.

Kako je istakla, to je sve što treba da znati o vrednostima i politici blokadera, a to je da svaka njihova pobeda znači da je Srbija nešto izgubila.