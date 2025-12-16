Slušaj vest

Džared Kušner povukao se iz planiranog projekta izgradnje hotela u Beogradu.

Iz Kušnerove kompanije "Afiniti partners" saopštili su da se povlače iz projekta pošto "projekti treba da ujedinjuju, a ne da dele" i da su se na taj potez odlučili iz poštovanja prema Beogradu i Srbiji.

Plan je bio da se na mestu kompleksa Generalštaba, koji je ruiniran od bombradovanja 1999. godine, izgradi hotelski kompleks u okviru Trampovog brenda, ali su protiv toga ustali blokaderi, među njima i oni iz opozicionih redova.

Izgbili smo 750 miliona evra zbog kampanje "Generalštab"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je rekao da mu je kao odgovornom čoveku žao što smo izgubili investiciju od 750 miliona evra zbog kampanje "Generalštab" i istakao da smo propustili veliku priliku.

On je najavio da će lično podneti krivične prijave protiv svih lica koja su, kako je rekao, učestvovala u toj hajci za uništenje ove investicije.

- Sve što se po pitanju Generalštaba dešavalo, ponosan sam na sve one koji su pokušali da dovedu jednog takvog investitora. Kampanjom i hajkom koja je vođena mi smo uspeli da sve uništimo. Kampanja kreće kao kampanja podrške blokaderskoj hajci. Potrebno je sve ocrniti, razoriti Srbiju, ostaviti je bez investitora, struje, plata... Ova priča tek danas postaje afera, kao država i narod mi smo veliki gubitnici, izgbili smo investiciju od 750 miliona evra, a blokaderi su nam ukupno naneli štetu od milijardu i po - poručio je Vučić.

Povlačenje iz projekta Generalštaba direktan gubitak za državu Srbiju i građane

Stručnjak za državnu upravu Mihajlo Rabrenović objašnjava za Kurir zašto je povlačenje investitora iz projekta Generalštaba direktan gubitak za državu i građane Srbije, a ne pobeda blokadera, kako to oni predstavljaju.

- Kada se jedan veliki i međunarodno prepoznatljiv investitor povlači ne zbog ekonomske neisplativosti ili pravne nesigurnosti, već usled kontinuiranih političkih pritisaka, blokada i kampanja, šalje se veoma loš signal celokupnoj investicionoj javnosti. Teza dela opozicije i takozvanih blokadera da je ovo njihov uspeh jeste isključivo politički narativ. U stvarnosti, ovim se gube potencijalne milijarde evra investicija, hiljade radnih mesta, značajni fiskalni prihodi i šansa da se jedna od najvažnijih lokacija u Beogradu konačno razvije na moderan i ekonomski održiv način. Cena takvih "pobeda" uvek se na kraju plaća iz džepa građana - upozorio je Rabrenović.

Srbija sposobna da privuče velike međunarodne investitore

On napominje da ovaj projekat nije bio samo građevinski poduhvat, već i snažan politički i ekonomski signal da je Srbija sposobna da privuče velike međunarodne investitore i realizuje složene, visoko vredne projekte.