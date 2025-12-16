Slušaj vest

- Želimo Srbiju koja raste, koja se gradi, koja napreduje, i koja prevazilazi sve poteškoće koje smo imali u prošlosti. Kada danas vidimo blokadere koji likuju što je investicija od 750 miliona evra zaustavljena, jasno je da je njihova jedina politika – politika nasilja i blokada - istakao je Siniša Mali.

On je rekao da pojedinci žele da gledaju ruševine u centru grada i narednih 100 godina.

- Smeta im Expo, smeta im Beograd na vodi, smeta im izgradnja auto-puteva, dakle smeta im svaki napredak zemlje. To je njihova politika. Sa druge strane, mi ćemo se uvek zalagati za rad i rezultate, i za gledanje u budućnost, a ne u prošlost - istakao je Mali, i dodao:

- Iako je Srbija prošle godine imala rekordne prilive stranih direktnih investicija, ove godine je zbog blokada taj priliv znatno manji, a odustajanje od ovog projekta će svakako loše uticati i na potencijalni dolazak drugih investitora u našu zemlju. Ipak, naša je obaveza prema građanima Srbije da se borimo za napredak naše ekonomije, i od toga nećemo odustati. Idemo dalje.

