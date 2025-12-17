Slušaj vest

Vladimir Pavićević, politikolog, nekadašnji poslanik u Skupštini Srbije, a novopečeni opzicionar, nastavlja sa udarima na opoziciju. Sada se žestoko obrušio na Jova Bakića u "Youtube" emisiji "Osvrt". On je uporedio Bakića i Đilasa i obojicu ih žestoko uvredio.

- Dragan Đilas je u smislu talenta za politiku genije u odnosu na Jova Bakića. A Đilas je antitalenat za politiku - naveo je Pavićević.

Potom je obrazložio svoje mišljenje i rekao da nema smisla za praktičnu politiku.

- Ima smisla za teorijsko i analitičko praćenje. Ja se sećam, on je imao jednu ekskurziju što se tiče praktične politike. Kada je Borko Stefanović napuštao Demokratsku stranku, pa pravio Levicu Srbije, koja je propala, i zvao je Jova Bakića... Ja kad sam video taj duo, Borko i Jovo, ti znaš da to propada za manje od godinu dana. I propalo je. Pre nego što je krenuo u afirmisanje ideja Levice Srbije, Jovo je prvo počeo da napada Borka. Ja kad sam to video, mi smo se svi smejali - naveo je Pavićević uz gromoglasan smeh.

Podsetimo, prethodno je Pavićević u svom podkastu komentarisao tzv. prelaznu vladu koju lider SSP Dragan Đilas konstantno potencira, i rekao da "gluplju stvar nije mogao reći".

- Ako je izjavio to, da treba prelazna vlada i navodio primer Crne Gore, gluplju stvar nije mogao da poruči. Ljudi će reći - ovaj sad javno govori da je za Vučića. Ajmo prelazna vlada, kao u Crnoj Gori 2016. godine kada je trebalo da se sruši Milo, pa je Milo ostao na vlasti, pa nek i Vučić ovde ostane na vlasti - rekao je Pavićević i zaključio da je to, ako je tako rečeno, "totalna propast".

