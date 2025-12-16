Slušaj vest

Vojne službe bezbednosti i Bezbednosno informativne agencije (BIA) dostavile su predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću izveštaj o sumnjivoj smrti Radomira Kurtića, predstavnika Jugoimport SDPR u Moskvi, koji je nađen mrtav 17. novembra na ulici u ruskoj prestonici, pri čemu su okolnosti njegove smrti zasad nerazjašnjene. Srpske vlasti čekale su forenzičke izveštaje ruskih nadležnih organa, ali ih do danas nisu dobili.

Kako prenose srpski i retki ruski mediji, Kurtić je u Moskvi boravio u drugom mandatu kao predstavnik Jugoimporta SDPR, najvećeg državnog preduzeća za proizvodnju i promet naoružanja, vojne opreme i transfer tehnologija.

Komisija Jugoimporta je posle Kurtićeve smrti obišla kancelarije u Moskvi i tom prilikom ustanovila da nedostaje veći broj dokumenata, kao i hard diskovi sa računara. Ipak, istražni organi Ruske Federacije dosad nisu dostavili nikakve zvanične informacije o događaju ni Ambasadi Srbije, ni predstavništvu Jugoimporta SDPR u Moskvi, kao ni bezbednosnim službama u Srbiji.

Radomir Kurtić Foto: Društvene Mreže

Osetljiva funkcija

Kako se nezvanično saznaje, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na sastanku sa predstavnicima službi bezbednosti i Jugoimporta SDPR saopštio da "ne smemo nikoga da krivimo dok ne dobijemo čvrste dokaze za to, ali možemo da zahtevamo dobijanje svih neophodnih informacija od predstavnika ruske države i ruske državne bezbednosti".

Stručnjak za bezbednost prof dr Ilija Kajtez kaže da je u ovom slučaju mnogo otvorenih pitanja i hipoteza od kojih se zasad nijedna ne može isključiti, ali i da Srbija sa pravom očekuje zvanične informacije od ruske strane.

Ilija Kajtez: Postoje tri važne okolnosti koje komplikuju ovaj slučaj Foto: Kurir Televizija

- Funkcija predstavnika Jugoimporta SDPR je vrlo važna i osetljiva, u samom vrhu je hijerarhije srpskih državnih predstavnika u Moskvi i na takva mesta se uvek biraju lojalni i patriotski nastrojeni ljudi, ali ovde se zasad ništa ne može isključiti. Tri su važne okolnosti koje komplikuju ovaj slučaj: smrt na ulici, nestali materijal iz kancelarije i ćutanje ruske strane. U drugačijim okolnostima moglo bi se pretpostaviti da je čovek, na primer, doživeo srčani zastoj i srušio se na ulici, ali kada u to uključiti nestanak određene dokumentacije onda se sve komplikuje. Nije isključeno i da je ruska strana ispod radara u papirima i podacima tražila eventualno postojanje potvrde ili demanti spekulacija da naše oružje preko posrednika završava na ukrajinskom ratištu - objašnjava Kajtez i dodaje:

- Neobično je i što već mesec dana čekamo objašnjenje od Rusije, sa kojom imamo prijateljske i bratske odnose. Znam da će mnogi sa antiruskim raspoloženjem, naročito u svetlu aktuelnih dešavanja sa NIS-om, jedva dočekati ovu vest, ali, iako smo se kao država našli u vrlo neprijatnoj situaciji, moramo spustiti loptu, ponašati se odgovorno i sačekati zvanično objašnjenje. Ipak, za Srbiju ovo nije nimalo dobra vest.

Ključno strpljenje

Profesor bezbednosnih nauka i specijalista za kontraterorizam i organizovani kriminal dr Miroslav Bjegović ocenjuje za Kurir da je na sceni hibridna aktivnost koja ima za cilj da udalji Srbiju od Rusije.

Miroslav Bjegović: Pravu istinu ubrzo će potvrditi ruski zvanični izveštaj Foto: Kurir Televizija

- Iznenadna smrt srpskog predstavnika Jugoimporta izazvala je nedoumice povodom samog uzorka smrti, jer naši zvanični organi nisu već skoro mesec dana dobili forenzički izveštaj od nadležnih medicinskih i bezbednosnih službi Rusije. Smatram da je u ovom tragičnom događaju ključno strpljenje svih zainteresovanih strana oko okolnosti nastanka smrti, a ne, kako se već donekle plasira u javnosti, na osnovu teorija zavere da je možda ruska služba prouzrokovala smrt našeg predstavnika kao deo osvete za lažno plasiranje vesti o srpskoj prodaji naoružanja Ukrajini. To je apsolutna, notorna laž. Ovim dezinformacijama želi se stvoriti utisak u javnosti da se dve bratske države i narodi udaljavaju od svojih vekovnih osećanja i privrženosti jedni drugima - kaće profesor Bjegović i dodaje da očekuje da će "pravu istinu ubrzo potvrditi ruski zvanični izveštaj".

Foto: Jugoimport-SDPR

Na poslovnom profilu sajta kompanije Jugoimport SDPR navodi se da ova kompanija ima dugogodišnju tradiciju u trgovini naoružanjem i vojnom opremom i transferu tehnologije, obezbeđujući koncept ugovora između dve vlade (G-to-G contract) svojim partnerima širom sveta. Istorija kompanije počinje 18. juna 1949. godine kada je Rešenjem predsednika Vlade FNRJ Josipa Broza Tita, osnovano preduzeće za međunarodnu trgovinu "Jugoimport" sa primarnim ciljem da uvozi delove i repromaterijal za potrebe domaće vojne industrije.