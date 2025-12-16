NaslovnaVestiPolitikaAleksandar Vučić gost na RTSPolitikaOD 19.30 ČASOVA Predsednik Srbije gost Dnevnika 2 na RTSPrenosi: Kurir WebUto, 16.12.2025. 17:07h 25Foto: Marko KarovićSlušaj vest Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić biće gost “Dnevnika 2” na RTS 1. Emisija će se emitovati od 19:30 časova. Ne propustitePolitikaSLIKA GOVORI VIŠE OD 1000 REČI! Sa jedne strane Vučićeva vizija Srbije, sa druge strane blokaderska: Umesto investicija i razvoja, ostaje SRUŠEN GENERALŠTABInfoBizUskoro važne vesti za NIS: Predsednik Vučić kaže da nećemo čekati ishod do 15. januaraPolitikaANATOMIJA JEDNOG PROGONA Dražen Živković pravo u metu: Sve su probali protiv Vučića – ostalo im je još samo da mu zabrane kandidaturu!PolitikaVUČIĆ O "ĆACILENDU": Zamoliću ih da se pomere da bi oslobodili saobraćaj