Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić biće gost “Dnevnika 2” na RTS 1.

Emisija će se emitovati od 19:30 časova.

