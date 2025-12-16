Slušaj vest

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da Zapad vrši pritisak na Srbiju da prekine saradnju sa ruskim kompanijama, ali da srpski narod zna iz sopstvenog iskustva kako Zapad pribegava proizvoljnom tumačenju međunarodnog prava da bi ostvario svoje namere.

"Na Srbe se trenutno vrši pritisak – primoravaju ih da odustanu od saradnje sa ruskim kompanijama, odgovornim i efikasnim partnerima koji značajno doprinose jačanju socio-ekonomske stabilnosti i energetske bezbednosti Srbije", rekao je Aleksandar Bocan-Harčenko u intervjuu za Sputnjik, prenosi RTS.

Bocan-Harčenko je ukazao da se međunarodni odnosi ne mogu graditi na proizvoljnoj i selektivnoj primeni zakona i upozorio da će kršenje principa nepovredivosti imovine neizbežno dovesti do dugoročnih političkih, ekonomskih, pravnih i drugih posledica po reputaciju za sve koji se svesno kreću ovim putem.

"Ruska strana odlučno brani svoje interese u pravnim okvirima. Banka Rusije je već preduzela konkretne pravne korake usmerene na zaštitu suverenih prava naše zemlje i nadoknadu nanete štete. Predviđene su bolne mere odmazde, koje će uticati na fiskalnu stabilnost počinilaca nezakonitih radnji", istakao je on.

Ambasador Rusije je ocenio da je politika konfrontacije nanela ozbiljnu štetu ekonomijama zemalja EU, koje prolaze kroz stagnaciju, budžetski deficit i smanjenje industrijskog potencijala, što je, kako ocenjuje, već izazvalo primetan pad životnog standarda stanovništva u državama EU.

Ambasador je ukazao da umesto da analiziraju sopstvene greške, briselske birokrate pokušavaju da gubitke nadoknade iskorišćavanjem tuđih resursa, a da pozivanje na vanredne okolnosti svedoči o tome da se neprijateljstvo prema Rusiji pokazalo kao preveliki teret.

"Bilo kakve aktivnosti koje se preduzimaju u odnosu na imovinu Ruske Federacije bez njene saglasnosti predstavljaju otvorenu pljačku i odstupanje od normi međunarodnog prava. Odsustvo konsenzusa unutar Evropske unije po ovom pitanju upravo potvrđuje da tamo shvataju opasnost od presedana koji se stvara", rekao je Bocan-Harčenko.

Kako je zaključio, krađa ruske imovine je istovremeno motivisana namerom da se spreči potraga za mirnim rešenjem ukrajinske krize, jer je planirano preusmeravanje sredstava dobijenih nezakonitim putem na dalje naoružavanje Ukrajine.