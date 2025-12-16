Slušaj vest

Predsednik Republike SrbijeAleksandar Vučić gostovao je u emisiji “Dnevnik 2” na RTS 1.

Foto: Printskrin RTS 1

Vučić je na početku komentarisao situaciju sa NIS-om

- Onoliko koliko sam obavešten, mislim da se pregovori bliže kraju između ruske strane i jedne velike kompanije. Oni moraju da razgovaraju sa nama i očekujem da bi do ponedeljka mogli da obavimo te trilateralne razgovore. Ukoliko bi taj problem ranije rešili, sa više nade bi mogli da uđemo u sledeću godinu. To bi značilo apstolutna normalizacija rada.

- Verujem da bi to značio mnogo optimističniji ulaz u Novu godinu. Od svih problema, to je najveći. Što se nafte tiče razgovaramo sa Azerbejdžanom, Evropljanima, Rusima. Diverzifikovaćemo naše nabavke gasa, da možemo ljudima da garantujemo sigurnost. Imamo preko 530 miliona metara kubnih gasa. Hvala svima koji su odgovorno vodili računa, imamo visoke rezerve gasa, rezerve nafte, benzina, kerozina. Prošli smo kroz ovo bukvalno netaknuti. Ponosan sam na snagu srpske države. Neke sporedne stvari mogu da znače mnogo, ali imaćemo svakako dovoljno naftnih derivata.

- Građane Srbije ništa ne treba da brine. Ja stanje stvari predstavljam malo lošijim nego što jeste, tako sam naučen. Uvek kažem da imamo malo manje, nego što imamo. Ali mi ne pada na pamet da obmanjujem ljude jer ne treba da brinu ni za naftu ni za gas. Imali smo i važne razgovore sa Svetskom bankom. Moramo da pravimo interkonektor.

- Mi ćemo to brzo da radimo. Ne robujemo bezveznih procedurama u kojima se trudite da nekog drugog zadovoljite a ne narod i građane. Dobili smo ponudu iz Hrvatske za Sorin-Bačko selo. Iako vi znate moj stav prema Hrvatskoj zbog svega što su radili i rade Srbiji, ali kao profesionalci moramo da vidimo da li to donosi korist Srbiji i o tome ćemo da razgovaramo.

Predsednik se osvrnuo i na situaciju o Generalštabu

- Ta zgrada ostaće jezivo ruglo i nije to samo pitanje toga. Krili smo koliko je srušena ta zgrada, sad će biti otkriven i taj drugi deo da oni vide kako to izgleda. To je pitanje da li imate viziju ili ne. Oni koji su želeli da nam stotine miliona evra završe u Albaniji, oni se zalažu za ruševinu. A ovo drugo je bila naša vizija. Albanija je prigrlila te mogućnosti, sada predstavnici Trampove porodice njih hvale. 25 posto bi pripadao Srbiji, a dinara ne bismo uložili .Imali bi i muzej žrtava koji danas nemamo, privukli bismo mnogo više turista, uredili centar grada. Između 1000 i 3000 bi radilo na građevinskoj parceli, to su naši radnici. Zahvljaujući neodogovornoj blokaderskoj politici, izgubili smo važnu i veliku investiciju.

Foto: Printskrin RTS 1

- Ovo je direktan udar na svakog građanina Srbije. Kada su mnogi pomislili da će nova vlast pa da im se dodvore, pa su zajedničkim radom tužilaštva i policije odmetnute od države počeli da gone ljude koji nisu krivi. Selaković nije uzeo dinara i ništa protiv države nije uradio. Svi ti ljudi nisu nikome ništa krivi. Pošto sve to rade zbog mene, zato su tražili i REM, samo da bi mogli da ukinu Informer i da bi tako mogli da idu na izbore. Beograd na vodi sam na silu izgurao. Političku silu. Prihvatao sam sve udarce i demonstracije 14 meseci. Danas je to najelitniji deo Beograda. Mi sad tu imamo jedan problem.

- Kako da ima pravde kada ne možete da gonite nikoga iz tućilaštva za organizovani kriminal. Njima su dali ogromnu moć jer smo mi listopadni a oni zimzeleni iako je mene birao narod i dobio sam preko 2 miliona glasova u prvom krugu, što se neće ponoviti u istoriji. A oni se ponašaju kao bogovi koji mogu da rade šta hoće. progone nevine, a krivce ne. Ja hoću da podnesem krivičnu prijavu, a oni kažu odbacuje se. Oni o sebi odlučuju. Kadija ti sudi, kadija te tuži. Za njih ne postoji kontrolni mehanizam. To su bogovi osmišljeni da ruše vlade. Rekli su sad ćemo da gonimo Vučića, iako tu ništa nema. Ja im kažem, podgintie optužnicu protiv mene što pre, daću pomilovanje drugima, sebi neću nikada.

Kaže da idu brze izmene i da mora da postoji sistem kočnice i ravnoteže.

- Promenićemo da ti ljudi budu bar dodirljivi, da mogu da odgovaraju za zlodela koja čine.

Na pitanje šta koči donošenje zakona, Vučić kaže da je to uvek novac

- Mislim da imaju prava, razgovaram sa premijerom i ministrom. Imamo određeni broj lica, 1.800, to je negde između 15 i 30 miliona evra godišnje. Znamo da bi se ta baza širila i da od države donose prihode i da ne doprinose. To su problemi, ali sagledavamo i mogu da obećam roditeljima koji imaju zaista bezbroj muka, razumemo ih i izaćićemo im u susret. Uvek se na kraju poštovanje izrazi u novcu. Nije bilo mnogo ljudi na protestu ali sam sagledao sve njihove zahteve. Jesu li oni imali neka prava pre 2012. pa smo ih mi ukinuli? Pa ne, nisu. A ovde imaju prava. I razgovaram sa predsednikom vlade i finansija, ali moramo da vidimo kako to da ograničimo jer će doći do bezbroj zloupotreba.

- Ono o čemu mi brinemo je što znamo da bi se ta baza sve vreme širila na ljude koji ne žele da rade već samo da dobijaju od države prihode, a ničemu ne doprinose. Tu imate roditelje koji imaju bezbroj muka. Ti ljudi imaju svoja prava i izaći ćemo im u susret.

Foto: Printskrin RTS 1

Komentarisao je i međuvladinu konferenciju u Briselu koja se sutra održava

- Neću oitići, imaće Zapadni Balkan bez Srbije. Ja sam doneo tu odluku, neću da vlada trpi pritiske, razgovarao sam sa najvećim brojem evropskih lidera. Beskrajno sam zahvalan Makronu, Ursuli, Koštu. Mislim da time šititm Srbiju i njene interese, moramo da pokažemo šta smo uradili, a mnogo smo. I to su oni priznali.

- Za nas je važno da rešimo pitanje NIS-a i sačuvamo mir. Ljudi ne razumeju koliko smo blizu sukoba. Srbija je na svojoj strani. Mi smo izgubili 28 odsto ukupne populacije u Prvom sv. ratu. Moj cilj je da ekonomija napreduje, da se ljudi oslobode, nema problema sa kursom, mogu ljudi da troše novac. Imamo 29 milijardi 367 miliona evra imamo u rezervama. Živim za ovaj narod, za ovu zemlju, za ovaj posao. Uvek gledam da postavim svoja leđa, a ne da se sakrivam iza nekog drugog.

Vučić je komentarisao i smrt Radomira Kurtića iz Jugoimporta u Moskvi