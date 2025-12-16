Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji "Dnevnik 2", izjavio je, između ostalog, i da će deo zgrade Generalštaba biti otkriven za građane — da vide kako zaista izgleda.

- Ta zgrada ostaće jezivo ruglo i nije to samo pitanje toga. Krili smo koliko je srušena ta zgrada, sad će biti otkriven i taj drugi deo da oni vide kako to izgleda. To je pitanje da li imate viziju ili ne. Oni koji su želeli da nam stotine miliona evra završe u Albaniji, oni se zalažu za ruševinu. A ovo drugo je bila naša vizija - rekao je predsednik i dodao:

- Albanija je prigrlila te mogućnosti, sada predstavnici Trampove porodice njih hvale — 25 odsto bi pripadao Srbiji, a dinara ne bismo uložili. Imali bismo i muzej žrtava koji danas nemamo, privukli bismo mnogo više turista, uredili centar grada. Između 1.000 i 3.000 bi radilo na građevinskoj parceli, to su naši radnici. Zahvaljujući neodogovornoj blokaderskoj politici, izgubili smo važnu i veliku investiciju.

Generalštab Foto: Kurir

Ističe da je ovo direktan udar na svaki džep građanina Srbije.

Nije ovde bilo korupcije, jer nikakav novac nije došao. Od početka je to služilo, kada su pomislili sad će nova vlast, hajde da im se dodvorimo, tužilaššvo i deo policije da gone ljude koji ni za šta nisu krivi. Selaković me iznenadio pozitivnom reakcijom, znam da nije uzeo pare, da ništa nije uradio. Ja sam ponudio, pošto to radite zbog mene, zato ste tražil i REM da biste mogl ida ukinete Infomer, da biste tako mogli da idete na izbore. Rekli su sad ćemo da gonimo Vučića, iako tu ništa nema. Ja ima kažem, podignite optužnicu protiv mene što pre, daću pomilovanje drugima, sebi neću nikada - ističe Vučić.

