Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da, kada je reč o međuvladinoj konferenciji u Briselu, prvi put posle 14 godina neće otići niko u ime Srbije.

- Neću otići, imaće Zapadni Balkan bez Srbije. Ja sam doneo tu odluku, neću da vlada trpi pritiske, razgovarao sam sa najvećim brojem evropskih lidera. Beskrajno sam zahvalan Makronu, Ursuli, Košti. Mislim da time štitm Srbiju i njene interese, moramo da pokažemo šta smo uradili, a mnogo smo. I to su oni priznali - rekao je Vučić i dodao:

- Sa Makronom sam imao dug razgovor sinoć, a ovo što radim, radim za građane Srbije. Mislim da time štitim Srbiju i njene interese, moramo da pokažemo šta smo uradili. Nastavićemo evropski put dok sam ja predsednik, a posle ćemo videti.

Dodao je da je za njega mnogo važno u ovom trenutku da rešimo pitanje NIS-a, kao i da sačuvamo mir.

"Ljudi ne razumeju koliko smo blizu sukoba. Ljudi su danas rekli 'hoćemo da vidimo da li je u slučaju sukoba Srbija na našoj ili na ruskoj strani', neki koji su govorili u Briselu. Srbija je na svojoj strani. Ma koliko se to ne sviđalo u Vašingtonu, u Briselu, u Moskvi, bilo kome. Srbija je na svojoj strani. Mi smo, znate, izgubili skoro 29 odsto ukupne populacije u Prvom svetskom ratu. U Drugom svetskom ratu je pripadnika srpskog naroda stradalo 90 odsto, govorim o onima koji su stradali na antifašističkoj strani od naroda bivše Jugoslavije. Sve ostalo su, oni su imali gubitke na fašističkoj strani i veoma male na antifašističkoj strani. Bilo ih je, naravno, i Hrvata komunista i Bošnjaka, Makedonaca i drugih, ali to su bili toliko mali brojevi u poređenju sa Srbima, da prosto je jasno kakve smo gubitke kao nacija doživeli i preživeli", rekao je Vučić.

Naglasio je da Srbija neće da ratuje, ali da snaži svoju vojsku.

"Kupujemo mnogo novih sistema, hoću da se ljudi osećaju sigurno, da znaju da imamo veoma snažne odvraćajuće faktore i da oni koji misle da bi nešto trebalo da pokušaju ili razmišljaju o tome, da i te kako znaju da to nije moguće da urade, jer bi im gubici bili nesagledivi i nemogući da bi taj napad mogao da opstane", rekao je predsednik Vučić.