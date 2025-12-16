Slušaj vest

Aktuelna politička dešavanja u Srbiji poslednjih dana ponovo su u centru pažnje javnosti, nakon odluke da se odustane od projekta obnove i revitalizacije kompleksa Generalštaba u Beogradu. Time jedan od najznačajnijih i simbolički najtežih objekata u centru glavnog grada ostaje u stanju ruševina, bez jasnog plana kada i na koji način će taj prostor biti uređen.

Odluka o obustavi projekta otvorila je niz pitanja od političke odgovornosti i institucionalnih odnosa, do poruka koje se šalju domaćoj i međunarodnoj javnosti. Projekat koji je godinama najavljivan kao važna razvojna i investiciona šansa sada je zaustavljen, a posledice te odluke tek će se videti.

Foto: Kurir

Gosti "Usijanja" koji su diskutovali o aktuelnostima na političkom polju naše zemlje bili su Nebojša Bakarec, narodni poslanik, Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu i Veroljub Arsić, predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Za ovaj projekat, od kojeg se odustalo, najmanje je bilo namenjeno da se izdvoji 750 miliona evra, pa je Bakarec pričao o tome.

Foto: Kurir Televizija

- Jedna od posledica, osim finansijske, jeste to što su nam blokaderi i opozicija, ali i tužilaštvo svojim štetnim delovanjem, narušili odnos sa SAD. Indirektna šteta je milijardu i po evra, jer se taj deo grada ne razvija, sve bi poraslo. Samo ovaj projekat nam uzeo milijardu i po evra. Naša opozicija i blokaderi se raduju svakoj nesreći, a ovo je nesreća za Srbiju. To su ruševine, sramotno je da stoje 26 godina, to je grozno za taj deo grada. Zbog blokada je šteta 10 milijardi evra, verujte mi, zbog ne dolaska stranih investicije, usporen je razvoj Srbije. Inače, 2021. opozicija i blokaderi su sprečili razvoj litijumskog projekta. Naša šteta je za pet godina najmanje 20 milijardi evra, uključujući i litijum - započeo je Bakarec.

Obradović se osvrnuo na bezbednosni smisao, pa je izneo šta znači odustajanje Trampovog tima od ovakvog projekta jer je trebalo da bude izveden kao deo velikog projekta koji zahvata i Albaniju, koja je na kraju postigla dogovor i tamo će se graditi, a Srbija će se zaobići.

Foto: Kurir Televizija

- Napravljena je nesaglediva reputaciona šteta Srbiji kao poželjnoj destinaciji za investicije. Sa polja bezbednosti i nacionalnog interesa, ovaj projekat je imao lobistički kapacitet koji se direktno tiču odbrambenih interesa naše zemlje, nacionalnih interesa, ali i celokupne nacionalne i ekonomske bezbednosti. Ta Trampova kula bi značila, ne samo dok je on na vlasti, nego i posle, da je Srbija pod kišobranom najvrednije američke investicije na Balkanu, to su ovih direktnih 750 miliona dolara. U međuvremenu, Edi Rama, videvši da se spreman ovakav projekat u Beogradu, poklanja nerazvijeno ostrvo u Albaniji investitoru, a to vredi milijardu i po dolara, u zamenu za isto toliku investiciju u rizortove. Doneli su odluku da Kušneru daju ostvro i opet se vode interesima nacionalne bezbednosti, pozicioniranja u Vašingtonu i šalju poruku svim investitorima da ulažu u Albaniju jer su u njoj sigurni - govori Obradović.

Arsić je analizirao kakva poruka je sada poslata iz Srbije, a da se tiče stranih investitora.

Foto: Kurir Televizija

- Ja bih ovo podelio na nekoliko celina a najvažnija je politička. Od 2013. imamo da se bilo kakav napredak i ono što je dobro, bude sprečeno. Znači rudnik litijuma, Expo, Beograd na vodi... Šta god da ste hteli da uradite, nailazili ste na otpor pojedinih političkih struktura. Da podsetim, branili su jedno drvo na trasi auto-puta. Ne može auto-put jer je tu hrast oko kojeg su izmislili priče. To radi bivši režim preko NVO, drugih centara, itd. Ja sam 12 godina bio opozicioni narodni poslanik, ali mi na pamet nije padalo da radim nešto što je po mojoj proceni, ali i većine javnosti, bilo dobro za Srbiju. Mogu da se ne slažem sa onim koji vrši vlast, ali nismo radili na štetu državi. Okej, političari se bave raznim politikama, ne ulazim u to, ovde se radi o tome da se politikom bavi onaj ko ne bi smeo, a to je tužilac Nenadić - rekao je Arsić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.