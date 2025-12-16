Politika
"BORIĆU SE DA SE ISTINA SAZNA" Vučić o Kurtićevoj smrti: Reč je o uzornom građaninu i čoveku koji je radio godinama u našoj kompaniji, očekujem odgovor
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je večeras u Dnevniku 2 na RTS gde je komentarisao, između ostalog, i smrt Radomira Kurtića u Rusiji.
- Očekujem odgovor od ruskih službi, zvanično su im upućeni zahtevi. Nestali su hard diskovi, neke stvari, a ne mora da znači da ima veze sa događajem.
- Od forenzike nismo dobili ništa, boriću se da se istina sazna, reč je o uzornom našem građaninu i čoveku koji je radio godinama u našoj kompaniji. Ne želim da širim teorije zavere, trudićemo se da do istine dođe i boriću se za to - rekao je Vučić.
Reaguj
5