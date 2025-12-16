Slušaj vest

Brigadni general italijanske vojske Antonio Stasi preuzeo je dužnost šefa NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu, nasledivši brigadnog generala Pjerluiđija Lodolu.

„Velika mi je čast i privilegija što preuzimam ovu dužnost u Beogradu. NATO vojna kancelarija za vezu ima važnu ulogu u jačanju saradnje između NATO-a i Srbije, posebno u okviru programa ‘Partnerstvo za mir’. Ta saradnja se razvija u potpunosti uz poštovanje politike vojne neutralnosti Republike Srbije“, rekao je Stasi.

On je naglasio da NATO ostaje posvećen dijalogu i praktičnoj saradnji sa Srbijom. „Naš cilj je da nastavimo otvorenu i transparentnu komunikaciju, da gradimo poverenje i da zajedno radimo u oblastima koje su od zajedničkog interesa. NATO poštuje odluke Srbije i njen suverenitet u donošenju bezbednosnih i odbrambenih odluka“, poručio je Stasi.

General Antonio Stasi preuzeo dužnost šefa NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu

Dosadašnji šef NATO kancelarije u Beogradu, brigadni general Pjerluiđi Lodola, istakao je da je tokom njegovog mandata učinjen vidljiv napredak u saradnji. „U proteklom periodu urađeno je mnogo na jačanju odnosa i međusobnog razumevanja. Siguran sam da će se taj proces nastaviti i u budućnosti“, rekao je Lodola.

On je podsetio i na značaj predstojećeg jubileja. „Sledeće godine obeležavamo 20 godina od otvaranja NATO kancelarije za vezu u Beogradu, što je važan pokazatelj kontinuiteta saradnje i dijaloga između Srbije i NATO-a“, dodao je Lodola.

Komandant Združenih snaga NATO-a iz Napulja, admiral Džordž Vajkof, naglasio je da partnerstvo NATO-a i Srbije traje od 2006. godine i da se razvija u skladu sa odlukama Beograda. „Naše partnerstvo se razvija na način koji Srbija bira. NATO u potpunosti poštuje politiku vojne neutralnosti Srbije i nastavlja da podržava saradnju u okvirima koji su zajednički dogovoreni“, rekao je Vajkof.

NATO vojna kancelarija za vezu u Beogradu zadužena je za podršku saradnji Srbije i NATO-a, posebno u oblastima reforme sistema odbrane, interoperabilnosti i učešća u međunarodnim mirovnim operacijama.

