Slušaj vest

Otkako je stigla vest da se Džared Kušner povukao se iz planiranog projekta izgradnje hotela u Beogradu, blokaderi se utrkuju da proslave ono što nikako ne treba slaviti!

Naime, iz Kušnerove kompanije "Afiniti partners" saopštili su da se povlače iz projekta pošto "projekti treba da ujedinjuju, a ne da dele" i da su se na taj potez odlučili iz poštovanja prema Beogradu i Srbiji. Plan je bio da se na mestu kompleksa Generalštaba, koji je ruiniran od bombradovanja 1999. godine, izgradi hotelski kompleks u okviru Trampovog brenda, ali su protiv toga ustali blokaderi, među njima i oni iz opozicionih redova.

Nakon što je saopštena odluka, može se videti da blokaderi od preksinoć slave, iako je ovo nešto što nije za slavlje — kao što je rekao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić — jer je ovom odlukom izgubljena investicija od 750 miliona evra, kao i da je izgubljena velika prilika!

Sa jedne strane Vučićeva vizija Srbije, sa druge strane blokaderska Foto: Kurir

Šta tačno slave blokaderi?

Da li imamo Generalštab? - Nemamo, uništio ga je NATO u bombardovanju pre 26 godina.

Da li imamo investiciju od preko 700 miliona evra? Da li imamo neko novo radno mesto?

Da li imamo neki novi prihod za državnu kasu? Odakle se plaćaju penzije, plate za javni sektor, finansiraju škole i bolnice!

Da li imamo Muzej žrtava NATO agresije?

Da li je Srbija bilo šta dobila ovom "pobedom"? - Dobila je Albanija!

Srbija je izgubila! Blokaderi su pobedili!

Pogledajte u nastavku sramno slavlje blokadera u nastavku:

Blokaderi slave ono što se ne treba slaviti Izvor: Privatna arhiva