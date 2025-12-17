Slušaj vest

Biračko mesto broj osam u naselju Jarkovac, u opštini Sečanj, na kojem se danas ponavlja glasanje na izborima za odbornike Skupštine opštine Sečanj, održanim 30. novembra, otvoreno je na vreme, u 7 časova, a birači mogu da glasaju do 20 časova

- Glasanje je počelo na vreme i sve se odvija bez problema - rekla je sekretarka Opštinske izborne komisije u Sečnju Dragana Čorlija, prenose beogradski medji pisanje Tanjuga.

Glasanje na biračkom mestu broj osam u Jarkovcu poništeno je presudom Višeg suda u Zrenjaninu od 8. decembra.

U naselju Jarkovac 10. decembra je ponovljeno glasanje na biračkom mestu broj sedam, u OŠ "Veljko Đuričin".

Na lokalnim izborima u Sečnju, održanim 30. novembra, učestvovalo je pet izbornih lista, a na izbore je izašlo 6.569 građana, odnosno 64,24 odsto ukupnog biračkog tela.

Najveći broj glasova osvojila je lista "Aleksandar Vučić - Najbolje za Sečanj" - 59,11 odsto, odnosno 14 odborničkih mandata, lista ''Glas mladih'' 32,74 odsto, odnosno osam mandata, dok je lista "Ivica Dačić - SPS" osvojila 4,5 odsto, odnosno jedan mandat.

Skupština opštine Sečanj ima 23 odbornička mesta.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustitePolitikaLOKALNI IZBORI POTVRDILI: SNS stabilan i dominantan, "studenti" izgubili snagu, ali ostvarili cilj - opoziciju doveli na korak od nestanka
izbori
Politika"PROBLEM BLOKADERA I OPOZICIJE JE ŠTO NE MOGU DA SKINU VUČIĆA JER GA VOLI NAROD" Analiza izbora: Pobeda SNS je znak da su ljudi zadovoljni standardom
Aleksandar Vučić Mionica (41).jpg
PolitikaOBJAVLJENI PRELIMINARNI REZULTATI IZBORA U MIONICI I NEGOTINU: Ubedljiva pobeda SNS, poništeno glasanje na jednom biračkom mestu u Sečnju
Negotin lokalni izbori biračka mesta glasanje (6).jpeg
Politika"SA ZADOVOLJSTVOM OBJAVLJUJEMO DA JE NAŠA LISTA ODNELA UBEDLJIVU I ČISTU POBEDU": Vučević iz sedišta SNS-a o lokalnim izborima u Negotinu, Sečnju i Mionici
Miloš Vučević
PolitikaUBEDLJIVA POBEDA SRPSKE NAPREDNE STRANKE Predsednik Vučić saopštio rezultate izbora u Negotinu, Mionici i Sečnju!
collage copy.jpg