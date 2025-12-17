Slušaj vest

Biračko mesto broj osam u naselju Jarkovac, u opštini Sečanj, na kojem se danas ponavlja glasanje na izborima za odbornike Skupštine opštine Sečanj, održanim 30. novembra, otvoreno je na vreme, u 7 časova, a birači mogu da glasaju do 20 časova

- Glasanje je počelo na vreme i sve se odvija bez problema - rekla je sekretarka Opštinske izborne komisije u Sečnju Dragana Čorlija, prenose beogradski medji pisanje Tanjuga.

Glasanje na biračkom mestu broj osam u Jarkovcu poništeno je presudom Višeg suda u Zrenjaninu od 8. decembra.

U naselju Jarkovac 10. decembra je ponovljeno glasanje na biračkom mestu broj sedam, u OŠ "Veljko Đuričin".

Na lokalnim izborima u Sečnju, održanim 30. novembra, učestvovalo je pet izbornih lista, a na izbore je izašlo 6.569 građana, odnosno 64,24 odsto ukupnog biračkog tela.

Najveći broj glasova osvojila je lista "Aleksandar Vučić - Najbolje za Sečanj" - 59,11 odsto, odnosno 14 odborničkih mandata, lista ''Glas mladih'' 32,74 odsto, odnosno osam mandata, dok je lista "Ivica Dačić - SPS" osvojila 4,5 odsto, odnosno jedan mandat.

Skupština opštine Sečanj ima 23 odbornička mesta.