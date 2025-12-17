Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć u emisiji “Dnevnik 2” na RTS 1, gde je između ostalog govorio o Generalštabu.

- Ta zgrada ostaće jezivo ruglo i nije to samo pitanje toga. Krili smo koliko je srušena ta zgrada, sad će biti otkriven i taj drugi deo da oni vide kako to izgleda. To je pitanje da li imate viziju ili ne. Oni koji su želeli da nam stotine miliona evra završe u Albaniji, oni se zalažu za ruševinu. A ovo drugo je bila naša vizija. Albanija je prigrlila te mogućnosti, sada predstavnici Trampove porodice njih hvale. 25 posto bi pripadao Srbiji, a dinara ne bismo uložili. Imali bi i muzej žrtava koji danas nemamo, privukli bismo mnogo više turista, uredili centar grada. Između 1.000 i 3.000 bi radilo na građevinskoj parceli, to su naši radnici - rekao je Vučić.

Zahvljaujući neodogovornoj blokaderskoj politici, izgubili smo važnu i veliku investiciju, dodao je predsednik.

- Ovo je direktan udar na svakog građanina Srbije. Kada su mnogi pomislili da će nova vlast pa da im se dodvore, pa su zajedničkim radom tužilaštva i policije odmetnute od države počeli da gone ljude koji nisu krivi. Selaković nije uzeo dinara i ništa protiv države nije uradio. Svi ti ljudi nisu nikome ništa krivi. Pošto sve to rade zbog mene, zato su tražili i REM, samo da bi mogli da ukinu Informer i da bi tako mogli da idu na izbore. Beograd na vodi sam na silu izgurao. Političku silu. Prihvatao sam sve udarce i demonstracije 14 meseci. Danas je to najelitniji deo Beograda - kazao je on.

Mi sad tu imamo jedan problem, dodaje Vučić.

- Kako da ima pravde kada ne možete da gonite nikoga iz tužilaštva za organizovani kriminal. Njima su dali ogromnu moć jer smo mi listopadni a oni zimzeleni iako je mene birao narod i dobio sam preko 2 miliona glasova u prvom krugu, što se neće ponoviti u istoriji. A oni se ponašaju kao bogovi koji mogu da rade šta hoće. Progone nevine, a krivce ne. Ja hoću da podnesem krivičnu prijavu, a oni kažu odbacuje se. Oni o sebi odlučuju. Kadija ti sudi, kadija te tuži. Za njih ne postoji kontrolni mehanizam. To su bogovi osmišljeni da ruše vlade. Rekli su sad ćemo da gonimo Vučića, iako tu ništa nema. Ja im kažem, podgintie optužnicu protiv mene što pre, daću pomilovanje drugima, sebi neću nikada - ističe predsednik.

Kaže da idu brze izmene i da mora da postoji sistem kočnice i ravnoteže.