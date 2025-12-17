DODIK PORUČIO: Vučićeva odluka da ne učestvuje na samitu EU - zapadni Balkan je racionalna, državnička i posve razumljiva
Odluka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ne učestvuje na samitu EU - zapadni Balkan je racionalna, državnička i posve razumljiva, ocenio je predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik.
- Licemerstvo i nepoštovanje koje briselska birokratija pokazuje prema Srbiji i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj, više se ne mogu ni prihvatiti ni tolerisati. Od srpskog naroda se traži da pristane na uslove na koje nijedan narod ne bi pristao, da čini ustupke koje nijedan narod ne bi učinio - napisao je dodik na Fejsbuku.
Stav predsednika Vučića predstavlja odbranu dostojanstva Srbije i srpskog naroda i prava na jednakost s ostalim narodima, ističe.
- Istovremeno EU pokazuje i ponižavajući odnos prema BiH, ne uvažavajući njenu ustavnu strukturu. Predsedništvo BiH je kolektivni organ, koji odluke donosi konsenzusom, zato jedan član, Željko Komšić, ne može predstavljati BiH. Stav Republike Srpske je jasan i odlučan - partnerstvo da, poniženje nikada - zaključio je Dodik.