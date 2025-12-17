Slušaj vest

Bivši medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper objavio je na Iksu tekst blokadera Dejana Ilića i pitao da li pod "dobrom stvari" koju najavljuje podrazumeva atentat na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Šta priziva ideolog blokadera Dejan Ilić? U svom tekstu o rušenju Vučića pominje "junaka koji će dobiti šansu" i "junački čin". "Dobre stvari će već doći", kaže jedan od blokadera - napisao je Piper i dodao:

- Kakve Iliću, je l' atentat ta "dobra stvar"? Je l' to najavljuješ snajper kao "junački čin"?