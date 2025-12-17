Slušaj vest

Bivši medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper objavio je na Iksu tekst blokadera Dejana Ilića i pitao da li pod "dobrom stvari" koju najavljuje podrazumeva atentat na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Šta priziva ideolog blokadera Dejan Ilić? U svom tekstu o rušenju Vučića pominje "junaka koji će dobiti šansu" i "junački čin". "Dobre stvari će već doći", kaže jedan od blokadera - napisao je Piper i dodao:

- Kakve Iliću, je l' atentat ta "dobra stvar"? Je l' to najavljuješ snajper kao "junački čin"?

Ilić je, inače, napisao da će se "junaci već pokazati, jednom kada dobiju šansu", te da će "odjeknuti junački čin", kao i da će "junaci i dobre stvari već doći".

Ne propustitePolitika"DSS PONOVO ŽESTOKO PO BLOKADERIMA!" Piper o izjavi desne ruke Miloša Jovanovića: Svesni su da su na 1,2% i da im blokaderi uzimaju glasove!
Uroš Piper
Politika"SUDIJE I TUŽIOCI, PA MAKAR I DA STE IZ TOK-A, NISTE IZNAD ZAKONA" Piper: Ako je neko od vas kršio zakon biće smenjen i procesuiran!
Uroš Piper
Politika"NAPUSTI POLITIKU JUČE!" Miloš Jovanović pričao o izborima, Piper mu odgovorio: Zbog ovakvih budalaština si i sveo stranku na 1,2%
uroš piper i miloš jovanović
PolitikaLETI PERJE NA N1 I NOVA S! Piper otkrio: Ozbiljno se zakuvalo među urednicima i novinarima po pitanju toga ko podržava blokadere, a ko Đilasa i ekipu
Uroš Piper