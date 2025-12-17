Slušaj vest

Osnivač Pokreta socijalista i predsednik Nadzornog odbora Srbijagasa Aleksandar Vulin izjavio je da odluka predsednika Aleksandra Vučića da Srbija danas ne učestvuje na samitu EU-Zapadni Balkan u Briselu neće imati podršku većine članova vlade, ali da će imati podršku ogromne većine Srba.

"Sreća pa će ministri da ćute, a Srbi će da govore. Samit EU o Zapadnom Balkanu bez Srbije je ogoljeni skup vazala Evropske unije koji imaju samo jedan cilj - da obuzdaju Srbiju. Tema skupa u Briselu neće biti proširenje EU, već Srbija i njeno odbijanje da postane deo ratne koalicije protiv Rusije", naveo je Vulin u saopštenju.

Naveo je da rat Evropske unije protiv Rusije do poslednjeg Ukrajinca treba da postane rat i do poslednjeg Balkanca, a Srbija u tome, kako ističe, neće da učestvuje.

Vulin je dodao da je svako udaljavanje od EU korak bliže Srbiji, Rusiji i Kini i dodao da su EU integracije najveći neprijatelj srpskih integracija.

"Srbija Evropskoj uniji ne duguje ništa, a EU duguje Srbiji bar da sprovede Briselski sporazum i da poštuje Dejtonski sporazum. Građane Srbije niko nije pitao da li žele da uđu u avanturu večnog približavanja EU, dolazi vreme da za nastavak EU puta budemo pitani na obavezujućem referendumu", poručio je Vulin.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da neće otići na samit EU-Zapadni Balkan u Briselu jer, kako je rekao, mora da štiti interese Srbije i poručio da će Srbija svakako nastaviti evropskim putem.

