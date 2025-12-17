Slušaj vest

Osnivač Pokreta socijalista i predsednik Nadzornog odbora Srbijagasa Aleksandar Vulin izjavio je da odluka predsednika Aleksandra Vučića da Srbija danas ne učestvuje na samitu EU-Zapadni Balkan u Briselu neće imati podršku većine članova vlade, ali da će imati podršku ogromne većine Srba.

"Sreća pa će ministri da ćute, a Srbi će da govore. Samit EU o Zapadnom Balkanu bez Srbije je ogoljeni skup vazala Evropske unije koji imaju samo jedan cilj - da obuzdaju Srbiju. Tema skupa u Briselu neće biti proširenje EU, već Srbija i njeno odbijanje da postane deo ratne koalicije protiv Rusije", naveo je Vulin u saopštenju.

Naveo je da rat Evropske unije protiv Rusije do poslednjeg Ukrajinca treba da postane rat i do poslednjeg Balkanca, a Srbija u tome, kako ističe, neće da učestvuje.

Vulin je dodao da je svako udaljavanje od EU korak bliže Srbiji, Rusiji i Kini i dodao da su EU integracije najveći neprijatelj srpskih integracija.

"Srbija Evropskoj uniji ne duguje ništa, a EU duguje Srbiji bar da sprovede Briselski sporazum i da poštuje Dejtonski sporazum. Građane Srbije niko nije pitao da li žele da uđu u avanturu večnog približavanja EU, dolazi vreme da za nastavak EU puta budemo pitani na obavezujućem referendumu", poručio je Vulin.

Foto: Marko Karović

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da neće otići na samit EU-Zapadni Balkan u Briselu jer, kako je rekao, mora da štiti interese Srbije i poručio da će Srbija svakako nastaviti evropskim putem.