Profesor Filozofskog fakulteta Čedomir Antić rekao je da je opasno davati blanko podršku studentima, a da taj ko je daje ne zna njihovu ideologiju jer oni mogu biti i fašisti.

Antić je gostovao kod vodieljke Minje Miletić na Euronewsu i tom prilikom objasnio zbog čega je to opasno i kako ljudi lako upadnu u zamku.

- Godine 1997. je bilo jedno istraživanje, tad je to bilo primitivnije, i ono je pokazivalo da je vlast izgubila nešto popularnosti, opozicija - Vuka i Zoran Đinđić su se svađali, i kao 15 posto bi imala studentska partija i ono što je mene sablaznulo - bez bilo kakve ideologije. Ja kažem, znači ja sad mogu da budem i komunista, fašista, da nemam ideologiju i oni će opet da glasaju za mene jer, kao - "to su mladi". To je opasno - upozorava Antić.

Voditeljka ga je potom upitala da li je za sebe mislio da je "sveti student" kada je predvodio studentske proteste.

- Svaka generacija nosi nešto svoje, ovo je vreme interneta, drugačije je sve. Ja sam više poklonik višestranačke demokratije, svestan sam da će ona jednog dana zastareti, ali voleo bih da dođe do nekog napretka, a ne da se vraćamo na Bakunjina (ruski teoretičar anarhizma) i da nam grupa nekih marginalaca postanu idoli iako su oni bili marginalci i ostaće marginalci jer tih 200 ili 500 anarhista ne predstavljaju 200.000 studenata - smatra Antić.

Uz podsmeh se pitao i koga će blokaderski pokret dati od političara.

- Ne znam da li će nam ovi koji su se zavetovali na anonimnost ponuditi ove što 60-70 godina imaju, što su već pet puta bili u politici, ili ćemo imati nekog Lazara Stojakovića u budućnosti kada se vrati iz Nemačke - zapitao se Antić.