Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da svaka pobeda blokadera uvek znači da je Srbija nešto izgubila.

- Pobede kad spreče decu da idu u škole. Pobede kad studenti ne mogu da studiraju. Pobede kad oteraju investitora. Pobede kad ugase neko radno mesto. Pobede kad neko kritikuje Srbiju. Kad oni pobeđuju, Srbija gubi. Zato ćemo se, uz predsednika Aleksandra Vučića boriti još jače za našu Srbiju! - napisala je ona na Iksu.

 Podsetimo, Brnabić je danas na Pinku izjavila da je situacija oko Generalštaba zapravo nema veze sa Generalštabom, već je u pitanju blokada Srbije i borba protiv predsednika Aleksandra Vučića.

Da nije tako, istakla je Brnabić, blokaderi ne bi primali nagrade za "odbranu Generalštaba" od onih koji su ga srušili.

Ne propustitePolitikaBRNABIĆ O GENERALŠTABU: Ovaj slučaj je najbolje pokazao da svaka pobeda blokadera znači da je Srbija nešto izgubila
Ana brnabić (2).jpg
Politika"OVO JE BLOKADA SRBIJE I BORBA PROTIV VUČIĆA" Brnabić: Da nije tako, ne bi blokaderi primali nagrade za "odbranu Generalštaba" od onih koji su ga srušili!
Ana brnabić (1).png
Politika"SVAKA POBEDA BLOKADERA ZNAČI DA JE SRBIJA NEŠTO IZGUBILA" Brnabić: Mi nastavljamo da gradimo a oni neka nastave da ruše - dve fundamentalno različite politike
Ana Brnabić (2).jpg
PolitikaANA BRNABIĆ O VUČIĆEVOJ POSETI NIŠU: "Išao je u pekaru, vozio se gradskim prevozom, uradio je sve što su rekli da NEĆE SMETI"
Ana Brnabić