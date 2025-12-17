Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da svaka pobeda blokadera uvek znači da je Srbija nešto izgubila.

- Pobede kad spreče decu da idu u škole. Pobede kad studenti ne mogu da studiraju. Pobede kad oteraju investitora. Pobede kad ugase neko radno mesto. Pobede kad neko kritikuje Srbiju. Kad oni pobeđuju, Srbija gubi. Zato ćemo se, uz predsednika Aleksandra Vučića boriti još jače za našu Srbiju! - napisala je ona na Iksu.

Podsetimo, Brnabić je danas na Pinku izjavila da je situacija oko Generalštaba zapravo nema veze sa Generalštabom, već je u pitanju blokada Srbije i borba protiv predsednika Aleksandra Vučića.