RASPALI SMO SE POTPUNO Šef autonomaških novinara blokadera Bogosavljević zatečen normalnošću ispred NS skupštine: Nikog da protestuje, ni građana, ni zborova...
Šef autonomaških blokadera novinara Žarko Bogosavljević ostao je jutros zatečen normalnošću ispred novosadske gradske ali i vojvođanske skupštine na čijem je dnevnom redu danas i pokrajinski budžet za 2026. godinu.
On je na mreži X objavio kratak snimak NS skupštine ispred koje nema nikog - ni ograde, ni policije čime je postalo apsolutno jasno da su konačno potpuno propali svi pokušaji rušenja države Srbije u Novom Sadu.
On je nakratko snimio i prilaz Skupštini AP Vojvodine pa napisao da tamo ima ograde ali ne i policije te vidno razočaran dodao: Sve normalno...
- 09.22h niko da protestuje...ni građana, ni opozicije, ni zborova, ni studenata..., napisao je na X-u.
Raspali smo se potpuno...
Kurir.rs/X
09.22h niko da protestuje...ni građana, ni opozicije, ni zborova, ni studenata