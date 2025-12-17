Slušaj vest

Šef autonomaških blokadera novinara Žarko Bogosavljević ostao je jutros zatečen normalnošću ispred novosadske gradske ali i vojvođanske skupštine na čijem je dnevnom redu danas i pokrajinski budžet za 2026. godinu.

On je na mreži X objavio kratak snimak NS skupštine ispred koje nema nikog - ni ograde, ni policije čime je postalo apsolutno jasno da su konačno potpuno propali svi pokušaji rušenja države Srbije u Novom Sadu.

On je nakratko snimio i prilaz Skupštini AP Vojvodine pa napisao da tamo ima ograde ali ne i policije te vidno razočaran dodao: Sve normalno...

- 09.22h niko da protestuje...ni građana, ni opozicije, ni zborova, ni studenata..., napisao je na X-u.

Raspali smo se potpuno...

Kurir.rs/X

