Profesorka hrvatskog jezika Lilijana Radobuljac udarila je na srpsku decu iz Vukovara, samo zbog toga što su bili na prijemu kod predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Da hrvatska opsednutost Srbijom i njenim predsednikom nema granica dokaz su njene izjave koje dolaze nakon brojnih napada iz Hrvatske na našu zemlju, kao i kukanja zbog "rafala".

Naime, glavna akterka još jednog hrvatskog napada na našu zemlju poručila je da bi "deca Vukovara morala da podrže blokadere", to jest, kako ih ona naziva "misleće ljude Srbije".

- Dok njihovi vršnjaci već godinu dana nemaju normalnu nastavu, dok hodaju i pešače Srbijom kako bi ukazali na bezakonje, protivustavnost i težak položaj mislećih ljudi, dok moje kolege u Srbiji stenju pod teretom ludila, otkaza i pretnji, neko odluči da odvede učenike moje škole na prijem istom tom Vučiću - zakukala je Radobuljac na svom Fejsbuk profilu, što su, brže-bolje, dočekali hrvatski mediji, tačnije Jutarnji list, koji su njene izjave iskoristili da dodatno napadnu predsednika Vučića.

I dok je Radobuljac širila mržnju i još naglašavala "da će ona sada morati da smiruje roditelje učenika koji su bili u Beogradu", kao da im je neko u Srbiji učinio nešto nažao, predsednik Vučić se potrudio da ovim mladim ljudima juče priredi doček za pamćenje.

Vučić: Hvala što ste u svom Beogradu

Reč je o učenicima Tehničke škole "Nikola Tesla" iz Vukovara, sa nastave na srpskom jeziku, kojima je Vučić najpre zahvalio na poseti, a potom im poručio da uvek dolaze u Srbiju.

Citirajući nekoliko puta reči vladike Nikolaja Velimirovića, Vučić im je poželeo toplu dobrodošlicu u svoj glavni grad, Beograd.

- Draga deco, dragi mladi ljudi, hvala vam što ste danas ovde, u svom Beogradu. Želim vam da uvek, sa najvećom radošću, dolazite u svoju Srbiju. Čast mi je što mogu da vas dočekam i ugostim kao svoje, kao Srbe iz Hrvatske, sestre i braću sa kojima delimo jezik, kulturu, veru i zajedničko duhovno nasleđe. Vaš dolazak doživljavam kao susret najbližih ljudi i kao potvrdu da su veze među nama žive, snažne i neraskidive. Koreni su najvažniji oslonac svakog čoveka, a posebno mladih ljudi. Upravo u tim korenima nalaze se snaga, dostojanstvo i siguran put ka budućnosti. Beograd se stalno menja, ali i čuva tradiciju - poručio im je Vučić.

Vučić sa đacima Tehničke škole iz Vukovara Foto: Marko Karović

Kurir Politika

