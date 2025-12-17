Slušaj vest

Ministar za evropske integracije u Vladi Srbije Nemanja Starović izjavio je da u potpunosti podržava stav predsednika Srbije Aleksandra Vučića da naša država ne učestvuje na današnjem samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana.

- Ovakva odluka predstavlja izraz stvarne posvećenosti našem putu ka članstvu u Evropskoj uniji, koji jedino može biti realan i održiv ukoliko je zasnovan na zaslugama, međusobnom poštovanju i iskrenoj posvećenosti zajedničkoj budućnosti - naveo je Starović na Instagramu.

Kratkovidim odsustvom volje da se rezultati reformi u poslednje četiri godine, počevši od izmena Ustava početkom 2022. pa nadalje, vrednuju jednim simboličkim procesnim korakom u pristupnim pregovorima, građanima naše zemlje je poslata veoma loša poruka koja samo pothranjuje anti-evropske narative i obeshrabruje nosioce reformskih procesa u društvu, naglasio je.