Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da Srbija nema problema sa kursom dinara i istakao da država trenutno u deviznim rezervama ima 29 milijardi 367 miliona evra, da su rezerve zlata na istorijskom maksimumu, kao i da građani ne moraju da brinu oko snabdevanja naftom i gasom.

Sve ovo svedoči o tome da je Srbija u trenucima globalne krize na dobrom kursu, te da je Vučićeva odgovorna politika dovela do toga da građani ne osećaju nikakve posledice u svakodnevnom funkcionisanju.

- Plus 52,5 tona zlata, istorijski najviše rezerve, što je negde oko 6,3 milijarde u evrima. Dakle, imamo 36 milijardi evra deviznih rezervi. Možemo da branimo kurs godinama, da se ne znam šta dešava - rekao je Vučić za RTS.

Nemamo problem sa kursom evra

Odgovarajući na pitanje šta je stvorilo nestašicu evra u Srbiji, Vučić je rekao da nema nikakvih problema sa tim.

- Svake godine nam se desi između 10. i 25, kada dolazi veliki broj ljudi spolja, pre svega i iz BiH, Republike Srpske, dakle, kada dođu, onda oni kupuju ovde evre i, naravno, veštački izazivaju. Nema nikakvih problema. Hoću ljudima da kažem da se ne sekiraju, ja bih im prvi rekao da postoji neki problem, jer nikada nisam ništa krio od svog naroda - naveo je predsednik Vučić.

Građani da ne brinu ni za naftu ni za gas

Osim toga, predsednik je istakao da građani u Srbiji ne treba da brinu ni za naftu, ni za gas, kada je reč o snabdevanju tim energentima.

- Mi imamo problema sa kapacitetima cevi oko gasa, ali i to ćemo da rešimo. Razgovaramo tu i sa Evropljanima, da vidimo kako i šta još da radimo, sa Svetskom bankom smo imali važne razgovore. Želimo i hoćemo da pravimo taj interkonektor, tu kasni Srbijagas mnogo, dakle od Orljana, preko Leskovca do Vranja, to je 97 kilometara i još 47 kilometara od Vranja do granice sa Severnom Makedonijom. Hoćemo da radimo tri cevi prema Rumuniji. Moramo proveriti u kakvom je stanju, da imamo jednu za dizel, dakle za naftni derivat, da imamo za sirovu naftu i da imamo gasnu interkonekciju sa Rumunijom - rekao je Vučić.

Podsetio je da se sa Mađarskom gradi naftovod Novi Sad-Alđo i dodao je da će i to biti brzo urađeno.

- Mi ćemo to brzo da radimo, zato što ćemo da izbegnemo one koji nas dave, gnjave i birokratskim procedurama nas ubijaju, tako da ćemo to, sve ovo što sam rekao, završiti za najkasnije godinu i po, dve, sve ovo, a neke stvari ćemo da završimo i za godinu dana - kazao je predsednik.

Dodao je da je država dobila i ponudu iz Hrvatske za Sorin-Bačko Novo Selo i da će Srbija da se pozabavi i tom ponudom i da vidi da li donosi bilo kakve benefite.

Situacija sa NIS-om

- Onoliko koliko sam obavešten, mislim da se pregovori bliže kraju između ruske strane i jedne velike kompanije. Oni moraju da razgovaraju sa nama i očekujem da bi do ponedeljka mogli da obavimo te trilateralne razgovore. Ukoliko bi taj problem ranije rešili, sa više nade bi mogli da uđemo u sledeću godinu. To bi značilo apstolutna normalizacija rada.

- Verujem da bi to značio mnogo optimističniji ulaz u Novu godinu. Od svih problema, to je najveći. Što se nafte tiče razgovaramo sa Azerbejdžanom, Evropljanima, Rusima. Diverzifikovaćemo naše nabavke gasa, da možemo ljudima da garantujemo sigurnost. Imamo preko 530 miliona metara kubnih gasa. Hvala svima koji su odgovorno vodili računa, imamo visoke rezerve gasa, rezerve nafte, benzina, kerozina. Prošli smo kroz ovo bukvalno netaknuti. Ponosan sam na snagu srpske države. Neke sporedne stvari mogu da znače mnogo, ali imaćemo svakako dovoljno naftnih derivata.

- Građane Srbije ništa ne treba da brine. Ja stanje stvari predstavljam malo lošijim nego što jeste, tako sam naučen. Uvek kažem da imamo malo manje, nego što imamo. Ali mi ne pada na pamet da obmanjujem ljude jer ne treba da brinu ni za naftu ni za gas. Imali smo i važne razgovore sa Svetskom bankom. Moramo da pravimo interkonektor.