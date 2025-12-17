Slušaj vest

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat ocenio je kao važno to što je u izjavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je najavio da neće prisustvovati današnjem Samitu EU - Zapadni Balkan, jasno naglašena poruka da će Srbija nastaviti evropski put dok god je on predsednik.

Bekerat je dodao da je želja EU bila da Vučić bude u Briselu na Samitu.

- Pažljivo sam primio k znanju komentare predsednika Vučića sinoć. I, naravno, voleli bismo da smo videli predsednika Vučića na sastanku u Briselu. Ali mislim da je ono što mi je zaista ostalo kao ključna poruka iz njegovih komentara njegovo veoma, veoma jasno naglašavanje činjenice da će, dok god je on predsednik, Srbija nastaviti put ka Evropskoj uniji - rekao je šef delegacije EU u Srbiji.

Bekerat je to izjavio na godišnjoj međunarodnoj konferenciji "Strateški tokovi" posvećenoj Evropskoj političkoj zajednici, njenom mestu u savremenoj evropskoj strateškoj arhitekturi i njenom značaju za zemlje regiona u organizaciji Foruma za strateške studije u Evropskoj kući.

Naglasio je da veoma pozdravlja snažnu posvećenost predsednika Vučića i predsednice skupštinskog Odbora za evropske integracije Elvire Kovač kada je reč o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

- Sada zaista očekujem da se ta posvećenost pretoči i u konkretne aktivnosti kada je u pitanju sprovođenje reformi - poručio je on.

Srbija ispunila tehničke uslove 2021.

Bekerat je, govoreći o Klasteru 3 koji Srbija očekuje da otvori, podsetio da je Evropska komisija još 2021. godine potvrdila da je Srbija ispunila tehničke uslove, ali da je sada odluka na državama članicama i da one u utorak nisu bile u mogućnosti da se slože oko toga.

On je kazao da će se ponovo naredne godine vratiti tom pitanju i dodao da bi progres u oblasti vladavine prava i osnovnim pravima doprineo značajno da zemlje članice lakše donesu pozitivnu odluku o otvaranju Klastera 3.

Kako je rekao, kao što je navedeno u pregovaračkom okviru između Srbije i EU, dinamika procesa pristupanja biće zasnovana i određena, pre svega, reformama u oblasti vladavine prava i osnovnih prava, ali i napretkom u normalizaciji odnosa sa Prištinom.

Kada je reč o reformama, u skladu sa godišnjim izveštajem predstavljenim ranije ove godine, kaže, sa velikim interesovanjem očekuju ubrzanje reformi u svim oblastima, ali najviše u oblasti vladavine prava i osnovnih prava, uključujući nezavisnost pravosuđa, autonomiju tužilaštva, izborne reforme.

Dodao je da je u godišnjem izveštaju navedeno da je došlo do zastoja u oblasti vladavine prava i osnovnih prava i da je upravo zato od izuzetne važnosti da se u tim oblastima vidi ubrzanje reformi.