Evropska unija je i ovoga puta odložila odluku o otvaranju pregovaračkog Klastera 3, na koju Srbija čeka već četiri godine, a ovo odlaganje usledilo je nakon što je debata unutar EU tokom novembra i decembra pokazala da među zemljama članicama EU nema neophodnog konsenzusa o tome.

Aleksandar Vučić Foto: Marko Karović

Kako je Srbija kao država doživela ovu odluku pokazalo se već danas, jer je prvi put posle skoro 15 godina odlučila da ne pošalje svog predstavnika na briselski Samit "Zapadni Balkan - EU". Takav potez Srbije je vrsta protesta, ali i poziva na bolje razumevanje regiona i evropskih integracija i na uvažavanje naših napora da se ispune zadaci na putu ka EU, ocenjuju sagovornici Kurira.

Diplomatska poruka

Nemanja Starović, ministar za evropske integracije, izjavio je da u potpunosti podržava stav predsednika Aleksandra Vučića da Srbija ne učestvuje na današnjem samitu.

- Ovakva odluka predstavlja izraz stvarne posvećenosti našem putu ka članstvu u EU, koji jedino može biti realan i održiv ukoliko je zasnovan na zaslugama, međusobnom poštovanju i iskrenoj posvećenosti zajedničkoj budućnosti. Kratkovidim odsustvom volje da se rezultati reformi u poslednje četiri godine, počevši od izmena Ustava početkom 2022. pa nadalje, vrednuju jednim simboličkim procesnim korakom u pristupnim pregovorima, građanima naše zemlje je poslata veoma loša poruka koja samo pothranjuje anti-evropske narative i obeshrabruje nosioce reformskih procesa u društvu - poručio je Starović na platformi Iks.

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kaže za Kurir da priča oko Klastera 3 nije završena i da je Srbija zaslužila pozitivan signal iz EU.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

- Srbija je jasno stavila do znanja i državama na Zapadnom Balkanu, ali i EU, da nije tek jedna ovca u stadu, nego da ima svoju suverenu politiku, da poštuje ono što je radila i napore koje je uložila i da očekuje da i drugi to poštuju. Naše inicijative i zalaganje našeg rukovodstva pokazuju da je Srbija zainteresovana i da aktivno radi sve što može za nastavak evropskog puta. Međutim, za tango je potrebno dvoje. Za sve što radimo potrebno je da imamo i odgovore EU. Mislim da je ovo diplomatska poruka koja teško da će ostati nezapažena i koja teško može da ostane bez odgovora. Nije teško udaljiti Srbiju, velika je stvar pomoći joj da se u ovim složenim vremenima orijentiše na pravi način. Krajnje je vreme da se posle četiri godine otvori Klaster 3, a ne da ispadne da je priča baltičkih zemalja i Hrvatske važnija od stabilizacije Zapadnog Balkana i napora koje ulaže Srbija - naglašava Miletić.

Milivojević: Srbija ne prihvata pritiske Karijerni diplomata Zoran Milivojević ocenio je da neodlazak srpske delegacije na Samit predstavlja poruku da Srbija ne prihvata pritiske i da nema nameru da odustane od svojih državnih i nacionalnih interesa i da menja svoju poziciju. Kako je naglasio, u dosadašnjim susretima sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i u komunikaciji koju je predsednik Srbije imao sa vodećim ličnostima EU, jasno je da bi Srbija svojim prisustvom tamo samo bila predmet dodatnih pritisaka, jer su odluke donete ranije. - Procena je da boravak Srbije na Samitu ne bi imao nekog preteranog smisla. Srbija ovim jasno šalje poruku da neće odustati od svojih nacionalnih interesa i da ne pristaje na uslovljavanje i pritiske koji se kose sa njenim interesima - kaže Milivojević.

On smatra i da je EU, odlaganjem odluke o otvaranju Klastera 3, poslala poruku da ne prestaju uslovljavanja kada je reč o Srbiji zbog ukrajinske teme, koja u ovom trenutku dominira u EU, i dodao da Srbija nema nameru da menja svoj međunarodni položaj i spoljnu politiku, već da će ostati principijalna na pozicijama od ranije.

Na pitanje kakvi se odgovori očekuju na odluku Srbije, Miletić kaže da je pre dvega neophodno bolje razumevanje.

- Možda to bude poziv na uzbuna i unutar Evropskog saveta. Mi vrlo otvoreno pokazujemo crveno svetlo koje mora da bude uočeno i zahteva odgovor. Inače, sve te priče o Zapadnom Balkanu i integracijama ne vrede mnogo, jer Srbija je ključna država Zapadnog Blakana i ona je odgovor na sve te procese. Ovo treba da bude poziv za bolje razumevanje cele situacije i regiona i evropskih integracija, a ako nemamo s druge strane one koji umeju da čuju, ne možemo mnogo da pomognemo - zaključuje Miletić.

Ništa zauzvrat

Slobodan Zečević, direktor Instituta za evropske studije, smatra da je predsednik uradio ono što se od njega tražilo, kao što je usvajanje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i formiranje REM-a, ali da zauzvrat nije dobijen pozitivan odgovor o otvaranju Klastera 3.

Slobodan Zečević Foto: Kurir Televizija

- Vučić je izrazio nezadovoljstvo odnosom prema Srbiji. To je vrsta protesta naše zemlje, jer ispunjava ono što se od nje traži, a nije dobila otvaranje Klastera 3. Unutrašnje nezadovoljstvo u EU će biti prisutno, jer su to rituali integracija, a ovim jedna država remeti sklad koji se nameće - izjavio je Zečević za RTS.

I Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja ocenjuje da neučestvovanje Srbije na ovom događaju treba posmatrati kroz prizmu revolta zbog činjenice da još nije otvoren Klaster 3, uprkos pomacima, pogotovu u oblasti medija zbog konstituisanja Saveta REM-a.

Nikola Perišić Foto: Kurir Televizija