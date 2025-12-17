BLOKADERIMA EKSPO NAREDNA META! Nakon štete sa Generalštabom, bez srama poručuju: "Sledeća stanica..."
Nakon što su upropastili investiciju vrednu najmanje 750 miliona evra, blokaderi otvoreno najavljuju da će nastaviti sa blokadama svih investicija i razvojnih projekata u Srbiji. Na meti im je Ekspo 2027, koji im je očigledno trn u oku.
Naime, blokaderi sa Fakulteta tehničkih nauka objavili su na svom profilu na društvenoj mreži Iks fotografiju Generalštaba i fotografiju Ekspa, uz opis "sledeća stanica".
- Uništiću vas u celom svetu - napisali su blokaderi sa FTN-a.
Umesto da preuzmu odgovornost za posledice svojih postupaka, oni poručuju da neće stati, bez obzira na cenu koju će zbog toga platiti država i građani i činjenicu da njihova politika direktno ugrožava ekonomski razvoj zemlje, njen ugled u svetu i nova radna mesta.
Podsetimo, investitor Džared Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trampa odustao je od investicije od 750 miliona evra za izgradnju hotela u centru Beograda i umesto toga novac će otići u Albaniju. Blokaderi oduševljeno slave taj potez.