Nakon što su upropastili investiciju vrednu najmanje 750 miliona evra, blokaderi otvoreno najavljuju da će nastaviti sa blokadama svih investicija i razvojnih projekata u Srbiji. Na meti im je Ekspo 2027, koji im je očigledno trn u oku.

Naime, blokaderi sa Fakulteta tehničkih nauka objavili su na svom profilu na društvenoj mreži Iks fotografiju Generalštaba i fotografiju Ekspa, uz opis "sledeća stanica".

- Uništiću vas u celom svetu - napisali su blokaderi sa FTN-a.

Umesto da preuzmu odgovornost za posledice svojih postupaka, oni poručuju da neće stati, bez obzira na cenu koju će zbog toga platiti država i građani i činjenicu da njihova politika direktno ugrožava ekonomski razvoj zemlje, njen ugled u svetu i nova radna mesta.