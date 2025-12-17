Slušaj vest

Nakon što su upropastili investiciju vrednu najmanje 750 miliona evra, blokaderi otvoreno najavljuju da će nastaviti sa blokadama svih investicija i razvojnih projekata u Srbiji. Na meti im je Ekspo 2027, koji im je očigledno trn u oku.

Naime, blokaderi sa Fakulteta tehničkih nauka objavili su na svom profilu na društvenoj mreži Iks fotografiju Generalštaba i fotografiju Ekspa, uz opis "sledeća stanica".

- Uništiću vas u celom svetu - napisali su blokaderi sa FTN-a.

1282456_screenshot-2025-12-16-215806_orig.jpg
Foto: Printscree

Umesto da preuzmu odgovornost za posledice svojih postupaka, oni poručuju da neće stati, bez obzira na cenu koju će zbog toga platiti država i građani i činjenicu da njihova politika direktno ugrožava ekonomski razvoj zemlje, njen ugled u svetu i nova radna mesta.

Podsetimo, investitor Džared Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trampa odustao je od investicije od 750 miliona evra za izgradnju hotela u centru Beograda i umesto toga novac će otići u Albaniju. Blokaderi oduševljeno slave taj potez.

Ne propustitePolitika"OVO JE DIREKTAN UDAR NA SVAKOG GRAĐANINA SRBIJE" Vučić o Generalštabu: To je pitanje da li imate viziju ili ne! Imali bismo i muzej žrtava koji danas nemamo
Screenshot 2025-12-16 194845.png
Politika"TO SU BOGOVI OSMIŠLJENI DA RUŠE VLADE" Evo kako je propala investicija od 750 miliona evra zbog neodgovorne blokaderske i antinarodne politike
Generalštab
Politika"OVO JE BLOKADA SRBIJE I BORBA PROTIV VUČIĆA" Brnabić: Da nije tako, ne bi blokaderi primali nagrade za "odbranu Generalštaba" od onih koji su ga srušili!
Ana brnabić (1).png
Politika"BLOKADERI SE RADUJU JER JE SRBIJA IZGUBILA MILIJARDU I PO EVRA" "Zbog Generalštaba Napravljena je šteta Srbiji kao poželjnoj destinaciji za investicije"
blokaderi (3).jpg