Slušaj vest

"Imperativ partijske mreže PUPS-a, koju čini 140 gradskih i opštinskih odbora, je da spremno dočeka predstojeće lokalne i republičke izbore“ poručio je Milan Krkobabić, lider PUPS-a, danas na sednici Glavnog odbora PUPS - Solidarnost i pravda, na kojoj je obeleženo 20 godina od osnivanja partije.

I istakao: "Pravednija raspodela narodnih para je upravo temelj da zažive ključne inicijative PUPS-a, kao posebni instituti nove socijalne politike.

To su pre svega:

Socijalna – garantovana penzija, narodna nadoknada, za sve one koji nisu u penziji i nikada neće biti, a imaju više od 65 godina, u iznosu ne manjem od 150 evra poput zemalja u okruženju, sa posebnim zalaganjem da prednost imaju žene na selu.
Kao i trinaesta penzija namenjena najugroženijim penzionerima, pri čemu mora tačno da se zna kome, koliko i kada se isplaćuje - završio je. 

20 GODINA PUPS-A U ZNAKU BORBE ZA DVE KLJUČNE INICIJATIVE Foto: Milan Obradović

Sednici su prisustvovali čanovi glavnog odbora iz svih 140 gradskih i opštinskih odbora PUPS-a, članovi predsedništva i izvršnog odbora, kao i predstavnici statutarne komisije i nadzornog odbora.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaMINISTAR KRKOBABIĆ: U susret socijalnoj garantovanoj penziji - "narodnoj nadoknadi"
Screenshot 2025-10-01 142028.jpg
PolitikaMILAN KRKOBABIĆ: Najavljeno povećanje penzija do kraja godine je najbitnija vest za penzionere Srbije
1 Naslovna foto.jpg
PolitikaSULUDE, ALI VIŠE NEGO OPASNE Krkobabić o pretnjama Vučiću: Jedini ispravan odgovor hitna i energična reakcija nadležnih institucija
1 - NASLOVNA FOTO Milan Obradovic.JPG
Politika"TA ZLA RETORIKA IDE NA ŠTETU SVIH GRAĐANA" Krkobabić osudio napade na Vučića: Nasilje nije rešenje, ono je početak svih velikih problema
1 - NASLOVNA FOTO Milan Obradovic.JPG