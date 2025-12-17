"Imperativ partijske mreže PUPS -a, koju čini 140 gradskih i opštinskih odbora, je da spremno dočeka predstojeće lokalne i republičke izbore“ poručio je Milan Krkobabić , lider PUPS-a, danas na sednici Glavnog odbora PUPS - Solidarnost i pravda, na kojoj je obeleženo 20 godina od osnivanja partije.

Socijalna – garantovana penzija, narodna nadoknada, za sve one koji nisu u penziji i nikada neće biti, a imaju više od 65 godina, u iznosu ne manjem od 150 evra poput zemalja u okruženju, sa posebnim zalaganjem da prednost imaju žene na selu.

Kao i trinaesta penzija namenjena najugroženijim penzionerima, pri čemu mora tačno da se zna kome, koliko i kada se isplaćuje - završio je.