Slušaj vest

Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.

On je na sednici Odbora za evropske poslove slovačkog parlamenta rekao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić namerava da bojkotuje sastanak Evropskog saveta "u znak protesta", i istakao da EU ne može da kažnjava zemlju zbog njenih suverenih stavova, a da joj istovremeno stvara nove uslove i obaveze, prenosi Tasr.

- Ono što rade Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom - rekao je on u vezi sa pripremama Srbije za pristupanje EU.

"EU je u dubokoj krizi"

Prema Ficu, EU je u dubokoj krizi "čak i u tako osnovnim stvarima" kao što je njeno proširenje.

Zemlje članice Evropske odložile su otvaranje Klastera 3 (Konkurentnost i inkluzivni rast), a kako se navodi u zaključcima Predsedništva EU o proširenju Savet ce se vratiti pitanju otvaranja tog klastera u skladu sa pregovaračkim okvirom.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da neće otići u Brisel na samit EU-Zapadni Balkan jer smatra da mora da štiti interese Srbije i dodao da će Srbija svakako nastaviti evropskim putem.

Kurir.rs

Ne propustitePlaneta"GUTA NOVAC I BUDUĆNOST EU" Slovački premijer napravio SKANDALOZNO poređenje, žestoko opleo po Ukrajini!
Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered.jpg
PlanetaSLOVAČKA NEĆE PODRŽATI FINANSIRANJE KIJEVA! Fico: Ako su životi Rusa i Ukrajinca ništavni za Evropu, ne želimo da budemo deo toga
robert fico.jpg
Planeta"AKO PODRŽAVATE RAT, ONDA IDITE TAMO" Fico ukorio učenike, oni ga BOJKOTOVALI! Napustili prostoriju noseći ukrajinsku zastavu (VIDEO)
Slovačka studenti
PlanetaSKANDAL TRESE SLOVAČKU: "Fico da smeni Miroslava Lajčaka zbog veza sa PEDOFILOM"!
lajcak.jpg