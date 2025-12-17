Slušaj vest

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić kaže za Kurir da se šteta od gubitka ove veoma vredne investicije u projekat "Generalštab" ne meri samo u milijardu i po evra, već da predstavlja ogroman gubitak po državu i dugoročno u budućnosti.

- Narednih decenija bi Srbija imala ogroman prihod od te investicije. To bi podrazumevalo otvaranje novih radnih mesta, samim tim doprinose, poreze i razne takse u budžetu, koji bi zatim bili iskorišćeni za povećanje plata i penzija, ali i za novo investiranje u infrastrukturu, bolnice, porodilišta, škole i vrtiće širom zemlje...Da ne govorimo o narušavanja imidža Srbije kao pouzdanog partnera i sigurne investicione luke, a ta šteta teško da može da se proceni uopšte i meri se u milijardama evra! Nakon ove, u našu državu je mogao da stigne čitav lanac drugih stranih investicija koje bi zaposlile hiljade ljudi i direktno uticali na životni standard svih građana - objašnjava Glišić i dodaje:

- Gubitkom ovog posla svaki građanin pojedinačno već sada ima po nekoliko stotina evra manje u džepu, a dugoročno je svako izgubio i po 1.000 evra. Tako je jer imamo ljude koje mrze svoju državu i raduju se svakom njenom gubitku i uništenju, svemu lošem što može da se desi Srbiji.

Foto: Kurir

Ministar Glišić govori da "blokaderi ništa ne znaju i ne doživljavaju ovo kao veliki gubitak, već kao veliku radost, jer nemaju predstavu kako funkcioniše svakodnevni život ili vođenje države".

- Zamislite, poštovani građani, tek šta bi se desilo kada bi takvi imali priliku da vode ovu državu ili da postanu neka vlast! Na šta bi ličila ova država i kako bismo živeli kada se oni raduju što su svakom od građana izbili stotine evra iz džepa, što nam oduzimaju radna mesta i sigurnost. I tu sigurnost su već pokušali da nam oduzmu blokadama škola, fakulteta, ulica, ma normalnog života, a sada i blokiranjem investicija i novih radnih mesta. Ne bi se radilo o nekoliko stotina hiljada radnih mesta, već bi posledice bile višestruko izraženije i daleko pogubnije po sve građane. Jedna obična trafika sa njima na čelu ne bi mogla da funkcioniše, sa njima bi državi bio zagarantovan povratak u kameno doba! - kaže Glišić.

Ministar Glišić obišao je radove na rekonstrukciji objekta OŠ Zoran Petrović u Sakulama Foto: Printscreen/Instagram/Ministarstvo za javna ulaganja

Da podsetimo, pre dva dana stigla je vest da se kompanija "Afiniti partners" Džareda Kušnera povlači iz planiranog projekta izgradnje hotelskog kompleksa u okviru Trampovog brenda, a koji je bio planiran na mestu kompleksa "Genralštab" koji je ruiniran 1999. godine. Blokaderi su bacili sve svoje snage na sprečavanje ovoga, a kada su napokon uspeli - vest o propuštenoj investiciji slavili su kao najveću pobedu. Međutim, analiza Kurira pokazuje da, ne samo da se šteta od blokaderske hajke meri iznosom od milijardu i po evra, već i da je poslata negativna poruka stranim investitorima za budućnost.