ŠTETA ZBOG BLOKADERA NIJE SAMO U MILIJARDAMA EVRA: Glišić: Narušavanja imidža Srbije kao sigurne investicione luke je veliki dugoročni gubitak za građane!
Ministar za javna ulaganja Darko Glišić kaže za Kurir da se šteta od gubitka ove veoma vredne investicije u projekat "Generalštab" ne meri samo u milijardu i po evra, već da predstavlja ogroman gubitak po državu i dugoročno u budućnosti.
- Narednih decenija bi Srbija imala ogroman prihod od te investicije. To bi podrazumevalo otvaranje novih radnih mesta, samim tim doprinose, poreze i razne takse u budžetu, koji bi zatim bili iskorišćeni za povećanje plata i penzija, ali i za novo investiranje u infrastrukturu, bolnice, porodilišta, škole i vrtiće širom zemlje...Da ne govorimo o narušavanja imidža Srbije kao pouzdanog partnera i sigurne investicione luke, a ta šteta teško da može da se proceni uopšte i meri se u milijardama evra! Nakon ove, u našu državu je mogao da stigne čitav lanac drugih stranih investicija koje bi zaposlile hiljade ljudi i direktno uticali na životni standard svih građana - objašnjava Glišić i dodaje:
- Gubitkom ovog posla svaki građanin pojedinačno već sada ima po nekoliko stotina evra manje u džepu, a dugoročno je svako izgubio i po 1.000 evra. Tako je jer imamo ljude koje mrze svoju državu i raduju se svakom njenom gubitku i uništenju, svemu lošem što može da se desi Srbiji.
Ministar Glišić govori da "blokaderi ništa ne znaju i ne doživljavaju ovo kao veliki gubitak, već kao veliku radost, jer nemaju predstavu kako funkcioniše svakodnevni život ili vođenje države".
- Zamislite, poštovani građani, tek šta bi se desilo kada bi takvi imali priliku da vode ovu državu ili da postanu neka vlast! Na šta bi ličila ova država i kako bismo živeli kada se oni raduju što su svakom od građana izbili stotine evra iz džepa, što nam oduzimaju radna mesta i sigurnost. I tu sigurnost su već pokušali da nam oduzmu blokadama škola, fakulteta, ulica, ma normalnog života, a sada i blokiranjem investicija i novih radnih mesta. Ne bi se radilo o nekoliko stotina hiljada radnih mesta, već bi posledice bile višestruko izraženije i daleko pogubnije po sve građane. Jedna obična trafika sa njima na čelu ne bi mogla da funkcioniše, sa njima bi državi bio zagarantovan povratak u kameno doba! - kaže Glišić.
Da podsetimo, pre dva dana stigla je vest da se kompanija "Afiniti partners" Džareda Kušnera povlači iz planiranog projekta izgradnje hotelskog kompleksa u okviru Trampovog brenda, a koji je bio planiran na mestu kompleksa "Genralštab" koji je ruiniran 1999. godine. Blokaderi su bacili sve svoje snage na sprečavanje ovoga, a kada su napokon uspeli - vest o propuštenoj investiciji slavili su kao najveću pobedu. Međutim, analiza Kurira pokazuje da, ne samo da se šteta od blokaderske hajke meri iznosom od milijardu i po evra, već i da je poslata negativna poruka stranim investitorima za budućnost.
